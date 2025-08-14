Рейтинг@Mail.ru
Семь военных пострадали при беспорядках в Сербии
10:16 14.08.2025 (обновлено: 11:08 14.08.2025)
Семь военных пострадали при беспорядках в Сербии
Семь военных пострадали при беспорядках в Сербии - РИА Новости, 14.08.2025
Семь военных пострадали при беспорядках в Сербии
Семь военнослужащих пострадали при протестах в Сербии, передает Танюг. РИА Новости, 14.08.2025
БЕЛГРАД, 14 авг — РИА Новости. Семь военнослужащих пострадали при протестах в Сербии, передает Танюг."Директор Агентства военной безопасности генерал-полковник Джуро Йованич сообщил, что в ходе беспорядков ночью пострадали семь военнослужащих армии Сербии, из которых четверо получили тяжелые травмы. &lt;...&gt; Он указал, что армия и другие госструктуры идентифицируют нападавших", — пишет агентство.В ночь на четверг прошли акции у офисов Сербской прогрессивной партии (СПП) в Нови-Саде, Белграде. Среди требований звучало проведение досрочных выборов. Глава МВД Ивица Дачич заверил, что всех нарушителей задержат.По данным главы СПП Милоша Вучевича, число пострадавших при беспорядках возросло до 65.Протесты в Сербии
Семь военных пострадали при беспорядках в Сербии

Семь военных пострадали при беспорядках в Сербии за ночь

Столкновения в городе Нови-Сад
Столкновения в городе Нови-Сад - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
© Getty Images / NurPhoto / Maxim Konankov
Столкновения в городе Нови-Сад
БЕЛГРАД, 14 авг — РИА Новости. Семь военнослужащих пострадали при протестах в Сербии, передает Танюг.
"Директор Агентства военной безопасности генерал-полковник Джуро Йованич сообщил, что в ходе беспорядков ночью пострадали семь военнослужащих армии Сербии, из которых четверо получили тяжелые травмы. <...> Он указал, что армия и другие госструктуры идентифицируют нападавших", — пишет агентство.
В Белграде протестующие закидали яйцами офис правящей партии
6 августа, 09:32
6 августа, 09:32
В ночь на четверг прошли акции у офисов Сербской прогрессивной партии (СПП) в Нови-Саде, Белграде. Среди требований звучало проведение досрочных выборов. Глава МВД Ивица Дачич заверил, что всех нарушителей задержат.
По данным главы СПП Милоша Вучевича, число пострадавших при беспорядках возросло до 65.
Глава Скупщины Сербии обвинила прокуратуру в "гестаповских" допросах
4 августа, 22:11
4 августа, 22:11

Протесты в Сербии

  • Первого августа исполнилось девять месяцев со дня обрушения навеса на железнодорожном вокзале Нови-Сад, погибли 16 человек, после этого в стране начались массовые акции.
  • Прокуратура по делам оргпреступности с участием полиции задержала 12 человек по этому делу. Среди них бывший министр строительства и инфраструктуры Томислав Момирович.
  • Подозреваемым вменяют нанесение ущерба бюджету Сербии в размере 115,5 миллиона долларов при заключении договора о реконструкции вокзала.
  • Протестующие студенты и сторонники оппозиции ранее блокировали работу многих вузов, почти ежедневно перекрывали дороги и транспортные развязки, хотя и не устраивали крупные беспорядки.
  • В числе требований: публикация полной документации по реконструкции вокзала в Нови-Саде, расследование и привлечение к ответственности причастных должностных лиц и освобождение задержанных на протестах.
  • В открытый доступ правительство выложило тысячи документов, имеющих отношение к реконструкции вокзала.
  • Руководство страны предлагает оппозиционным силам начать диалог, но этот призыв остается без ответа.
Вучич указал на сходство между "Бесами" Достоевского и протестами в Сербии
11 июля, 00:44
11 июля, 00:44
 
В мире, Сербия, Сербская прогрессивная партия (СПП), Белград (город), Ивица Дачич, Милош Вучевич
 
 
