Семь военных пострадали при беспорядках в Сербии за ночь
Столкновения в городе Нови-Сад
© Getty Images / NurPhoto / Maxim Konankov
Столкновения в городе Нови-Сад
БЕЛГРАД, 14 авг — РИА Новости. Семь военнослужащих пострадали при протестах в Сербии, передает Танюг.
"Директор Агентства военной безопасности генерал-полковник Джуро Йованич сообщил, что в ходе беспорядков ночью пострадали семь военнослужащих армии Сербии, из которых четверо получили тяжелые травмы. <...> Он указал, что армия и другие госструктуры идентифицируют нападавших", — пишет агентство.
В ночь на четверг прошли акции у офисов Сербской прогрессивной партии (СПП) в Нови-Саде, Белграде. Среди требований звучало проведение досрочных выборов. Глава МВД Ивица Дачич заверил, что всех нарушителей задержат.
По данным главы СПП Милоша Вучевича, число пострадавших при беспорядках возросло до 65.
Протесты в Сербии
- Первого августа исполнилось девять месяцев со дня обрушения навеса на железнодорожном вокзале Нови-Сад, погибли 16 человек, после этого в стране начались массовые акции.
- Прокуратура по делам оргпреступности с участием полиции задержала 12 человек по этому делу. Среди них бывший министр строительства и инфраструктуры Томислав Момирович.
- Подозреваемым вменяют нанесение ущерба бюджету Сербии в размере 115,5 миллиона долларов при заключении договора о реконструкции вокзала.
- Протестующие студенты и сторонники оппозиции ранее блокировали работу многих вузов, почти ежедневно перекрывали дороги и транспортные развязки, хотя и не устраивали крупные беспорядки.
- В числе требований: публикация полной документации по реконструкции вокзала в Нови-Саде, расследование и привлечение к ответственности причастных должностных лиц и освобождение задержанных на протестах.
- В открытый доступ правительство выложило тысячи документов, имеющих отношение к реконструкции вокзала.
- Руководство страны предлагает оппозиционным силам начать диалог, но этот призыв остается без ответа.