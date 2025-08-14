https://ria.ru/20250814/serbiya-2035181523.html

Семь военных пострадали при беспорядках в Сербии

Семь военных пострадали при беспорядках в Сербии - РИА Новости, 14.08.2025

Семь военных пострадали при беспорядках в Сербии

Семь военнослужащих пострадали при протестах в Сербии, передает Танюг. РИА Новости, 14.08.2025

2025-08-14T10:16:00+03:00

2025-08-14T10:16:00+03:00

2025-08-14T11:08:00+03:00

в мире

сербия

сербская прогрессивная партия (спп)

белград (город)

ивица дачич

милош вучевич

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0e/2035182822_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f839e59e32401da296523accf8942923.jpg

БЕЛГРАД, 14 авг — РИА Новости. Семь военнослужащих пострадали при протестах в Сербии, передает Танюг."Директор Агентства военной безопасности генерал-полковник Джуро Йованич сообщил, что в ходе беспорядков ночью пострадали семь военнослужащих армии Сербии, из которых четверо получили тяжелые травмы. <...> Он указал, что армия и другие госструктуры идентифицируют нападавших", — пишет агентство.В ночь на четверг прошли акции у офисов Сербской прогрессивной партии (СПП) в Нови-Саде, Белграде. Среди требований звучало проведение досрочных выборов. Глава МВД Ивица Дачич заверил, что всех нарушителей задержат.По данным главы СПП Милоша Вучевича, число пострадавших при беспорядках возросло до 65.Протесты в Сербии

https://ria.ru/20250806/belgrad-2033620250.html

https://ria.ru/20250804/serbija-2033360669.html

https://ria.ru/20250711/vuchich-2028467051.html

сербия

белград (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сербия, сербская прогрессивная партия (спп), белград (город), ивица дачич, милош вучевич