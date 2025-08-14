В Сербии при беспорядках пострадали 27 полицейских
МВД Сербии заявило о 27 пострадавших полицейских при ночных беспорядках
© AP Photo / Darko VojinovicАкция протеста в Сербии
© AP Photo / Darko Vojinovic
Акция протеста в Сербии. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 14 авг - РИА Новости. В беспорядках у офисов правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) в ночь на четверг пострадали 27 полицейских, 47 человек задержаны, заявил на брифинге вице-премьер, глава МВД Ивица Дачич.
Председатель СПП и экс-премьер Милош Вучевич сообщил в четверг, что в Нови-Саде пострадали 65 граждан и семь военнослужащих военной полиции "Кобры", президент Александр Вучич рассказал о 16 пострадавших полицейских. Выступая перед сторонниками в ночь на четверг, он пообещал большие изменения в правительстве и госструктурах.
"В ходе ночных беспорядков... пострадали 27 сотрудников полиции... От 70 до 80 граждан получили травмы от протестующих. Задержаны 47 человек, подано 47 заявлений об уголовных преступлениях и пять - об административных правонарушениях", - сообщил Дачич на брифинге в четверг.
По его данным, при беспорядках повреждены пять служебных машин и 22 единицы полицейского оборудования.
Минюст Сербии назвал беспорядки ударом по конституционному строю и предупредил об уголовной ответственности участников.
Минюст напомнил, что конституция и законы Сербии определили уголовную ответственность за физические нападения, запугивания и угрозы на политической почве и что свершившие их будут установлены и понесут наказание согласно уголовному кодексу.
Беспорядки также произошли перед отделениями правящей СПП и на улицах в Нови-Саде, Белграде, Лазареваце, Панчево и Кралево. Глава МВД Ивица Дачич заверил, что все нарушители будут задержаны в течение 48 часов.
Премьер Сербии Джуро Мацут осудил насилие и призвал к снижению напряженности.
Протесты студентов и оппозиции начались в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года, в результате чего погибли 16 человек.