В Сербии при беспорядках пострадали 27 полицейских - РИА Новости, 14.08.2025
12:55 14.08.2025
В Сербии при беспорядках пострадали 27 полицейских
2025-08-14T12:55:00+03:00
2025-08-14T12:55:00+03:00
в мире
сербия
белград (город)
ивица дачич
милош вучевич
александр вучич
сербская прогрессивная партия (спп)
БЕЛГРАД, 14 авг - РИА Новости. В беспорядках у офисов правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) в ночь на четверг пострадали 27 полицейских, 47 человек задержаны, заявил на брифинге вице-премьер, глава МВД Ивица Дачич. Председатель СПП и экс-премьер Милош Вучевич сообщил в четверг, что в Нови-Саде пострадали 65 граждан и семь военнослужащих военной полиции "Кобры", президент Александр Вучич рассказал о 16 пострадавших полицейских. Выступая перед сторонниками в ночь на четверг, он пообещал большие изменения в правительстве и госструктурах. "В ходе ночных беспорядков... пострадали 27 сотрудников полиции... От 70 до 80 граждан получили травмы от протестующих. Задержаны 47 человек, подано 47 заявлений об уголовных преступлениях и пять - об административных правонарушениях", - сообщил Дачич на брифинге в четверг. По его данным, при беспорядках повреждены пять служебных машин и 22 единицы полицейского оборудования. Минюст Сербии назвал беспорядки ударом по конституционному строю и предупредил об уголовной ответственности участников. Минюст напомнил, что конституция и законы Сербии определили уголовную ответственность за физические нападения, запугивания и угрозы на политической почве и что свершившие их будут установлены и понесут наказание согласно уголовному кодексу. Беспорядки также произошли перед отделениями правящей СПП и на улицах в Нови-Саде, Белграде, Лазареваце, Панчево и Кралево. Глава МВД Ивица Дачич заверил, что все нарушители будут задержаны в течение 48 часов. Премьер Сербии Джуро Мацут осудил насилие и призвал к снижению напряженности. Протесты студентов и оппозиции начались в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года, в результате чего погибли 16 человек.
сербия
белград (город)
© AP Photo / Darko VojinovicАкция протеста в Сербии
Акция протеста в Сербии - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
© AP Photo / Darko Vojinovic
Акция протеста в Сербии. Архивное фото
БЕЛГРАД, 14 авг - РИА Новости. В беспорядках у офисов правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) в ночь на четверг пострадали 27 полицейских, 47 человек задержаны, заявил на брифинге вице-премьер, глава МВД Ивица Дачич.
Председатель СПП и экс-премьер Милош Вучевич сообщил в четверг, что в Нови-Саде пострадали 65 граждан и семь военнослужащих военной полиции "Кобры", президент Александр Вучич рассказал о 16 пострадавших полицейских. Выступая перед сторонниками в ночь на четверг, он пообещал большие изменения в правительстве и госструктурах.
"В ходе ночных беспорядков... пострадали 27 сотрудников полиции... От 70 до 80 граждан получили травмы от протестующих. Задержаны 47 человек, подано 47 заявлений об уголовных преступлениях и пять - об административных правонарушениях", - сообщил Дачич на брифинге в четверг.
По его данным, при беспорядках повреждены пять служебных машин и 22 единицы полицейского оборудования.
Минюст Сербии назвал беспорядки ударом по конституционному строю и предупредил об уголовной ответственности участников.
Минюст напомнил, что конституция и законы Сербии определили уголовную ответственность за физические нападения, запугивания и угрозы на политической почве и что свершившие их будут установлены и понесут наказание согласно уголовному кодексу.
Беспорядки также произошли перед отделениями правящей СПП и на улицах в Нови-Саде, Белграде, Лазареваце, Панчево и Кралево. Глава МВД Ивица Дачич заверил, что все нарушители будут задержаны в течение 48 часов.
Премьер Сербии Джуро Мацут осудил насилие и призвал к снижению напряженности.
Протесты студентов и оппозиции начались в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года, в результате чего погибли 16 человек.
