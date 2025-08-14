https://ria.ru/20250814/selebriti-2034979428.html

Виктория Боня призналась, как заработала свое состояние

Как и многие знаменитости, Виктория Боня не раз сталкивалась с обвинениями в том, что она использует свою привлекательность для получения выгоды. Особенно часто

МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Как и многие знаменитости, Виктория Боня не раз сталкивалась с обвинениями в том, что она использует свою привлекательность для получения выгоды. Особенно часто обсуждают слухи об эскорт-услугах, которые звезда, якобы оказывала ранее и продолжает сейчас. Боня не раз опровергала эти обвинения, заявляя, что никогда не шла на подобные поступки."Никогда не шла на такое!"Этот вопрос вновь всплыл, когда в сети появились слухи о ее отношениях с женатым бизнесменом из Монако. В ответ Виктория заявила: "Я никогда не шла на такое и не собираюсь это делать!"Эти слухи, конечно, не новинка. Но для Виктории такие обвинения - не более чем попытки дискредитировать ее и повредить репутации. Не случайно, когда продюсер фильмов для взрослых Александр Валов заявил, что Боня якобы работала в эскорт-сервисах на протяжении нескольких лет и что ее услуги стоили от 15 до 20 тысяч евро, она ответила решительно:"Да ладно! В первый раз такое слышу! Я думаю, что те, кто это написал, будут отвечать за свои слова в суде, потому что я теперь буду только так разбираться с наглыми лгунами и врунами!"Как успех "триггерит" недоброжелателейНе так давно Виктория порадовала своих подписчиков новостью о том, что купила Porsche за 20 миллионов рублей. Конечно, ее успех вызвал не только восхищение, но и негодование. Одни поклонники с радостью поздравили ее с покупкой, другие тут же начали искать "грязь", выдвигая предположения о том, что деньги на такие дорогие покупки она могла получить только через сомнительные связи.Виктория ответила в соцсетях: "Почему успех так сильно триггерит людей? Вчера я поделилась радостной новостью, купила новую машину. Многие искренне порадовались за меня, но были и те, кто тут же начал искать грязь. "Эскорт", "нечестные деньги" - стандартный набор. Они не могут поверить, что женщина может сама добиться успеха, быть независимой, красивой и при этом жить так, как хочет".Боня уверена, что те, кто все это пишет, просто завидуют ей и лишь пытаются оправдать собственное бездействие. Однако она также подчеркивает, что среди ее подписчиков есть те, кто восхищается ее успехом и готов учиться на ее примере.За деньги не поедуВ интервью Боня не раз заявляла, что ее не интересуют предложения, где деньги ставятся на первый план. В прошлом году она открыто рассказала о том, как миллиардер из списка Forbes через своего менеджера сделал ей "шокирующее" предложение.Переписка, которая попала в сеть, стала настоящей сенсацией. Предприниматель предложил Боне 50 миллионов рублей за ночь. Виктория отметила, что хотя это предложение ее оскорбило, она не могла не заметить, что в то же время это было и лестно:"Меня это и оскорбило, но и польстило. Просто задумайтесь. Человек готов заплатить мне 50 миллионов просто за ночь со мной".Она подчеркнула, что женщина должна быть с мужчиной по любви, а не за деньги: "Мужчины должны добиваться девушку, а не покупать ее. И если мужчина делает такие предложения, то ему просто не хватает обаяния, чтобы женщина захотела быть с ним без каких-то подачек. Это неуважение, - заявляет селебрити. - Если бы речь шла хотя бы о миллиарде долларов, может быть, я бы и подумала".Когда не хватало денег даже на пельмениНо далеко не всегда жизнь селебрити была такой успешной и беззаботной. Виктория вспоминает, как в определенные моменты своей жизни у нее не было денег даже на самые базовые вещи, например, на пельмени. Она рассказала, как однажды оказалась в ситуации, когда ей не хватало денег на аренду комнаты."Сколько нужно заплатить за комнату?" - спросил ее мужчина, с которым она познакомилась. Она ответила, что нуждается в 100 долларах. Мужчина предложил 200 долларов, но потом, по ее словам, предложение оказалось совсем не таким, как она ожидала: "Я сначала обрадовалась, а потом поняла, что это предложение непристойное. Никогда в жизни, никогда я не предам себя".Виктория призналась, что в те времена она была настолько бедна, что целый месяц жила в метро. Вспоминая те трудные годы, она говорит, что порой ей не хватало даже на еду. Когда она начала работать официанткой, ей было очень тяжело, но она продолжала бороться за свое место под солнцем.Чтобы как-то выжить, приходилось использовать разные методы. Например, обманывать клиентов, добавляя небольшие суммы к их счетам. Это были незначительные деньги - 20-30 рублей. "Я обманывала своих клиентов и подписывала им немножко - по 20, по 30 рублей к счету… Но из-за нужды. Не потому, что я хотела обмануть, а потому, что не было денег. Я голодная была, даже на пельмени не было денег".Несмотря на тяжелые времена, Виктория всегда оставалась верна себе и чувству собственного достоинства. "Там, где ты своровал, ты потом потеряешь в будущем. Меня грабили не один раз. И я думаю, что я заплатила все", - говорит она.Боня убеждена, что даже те моменты жизни, когда кажется, что ты не можешь больше терпеть, в итоге становятся самыми важными и ценными. Они помогают человеку понять, кто он на самом деле, и научиться преодолевать трудности.Телеведущая уверена, что в любой ситуации важно сохранять честь и достоинство, особенно если это касается женщин. "Самые сложные моменты - это самые лучшие моменты в нашей жизни. Они нас учат, позволяют познать себя и стать именно тем, кем мы потом становимся", - подытоживает Виктория.

