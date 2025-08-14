ВСУ потеряли два американских БТР при попытке контратаки в Щербиновке
ВС РФ дронами уничтожили 2 американских бронетранспортера ВСУ в Щербиновке в ДНР
Российские военнослужащие в зоне проведения СВО. Архивное фото
ДОНЕЦК, 14 авг – РИА Новости. Два американских бронетранспортера были уничтожены российскими военными при попытке ВСУ контратаковать в освобожденной Щербиновке в ДНР, рассказал РИА Новости командир отделения "Южной" группировки войск с позывным "Турист".
"Мы сидели на позиции, дорога была метров 15 от меня. Когда услышали звук техники, доложили все по рации, и наша артиллерия начала отрабатывать. Они (М113 ВСУ - ред.) заехали на позицию, и артиллерия уничтожила одну. И через двое суток они опять начали заезжать, забрали группу, и поехали обратно, получается. И наши опять уничтожили (бронетранспортер ВСУ - ред.) применив камикадзе", — сказал "Турист".
Подразделения группировки войск "Юг" освободили Щербиновку в ДНР
Также боец отметил, что штурмовики ВС России при освобождении оккупированных населенных пунктов чувствуют себя в относительной безопасности благодаря слаженной работе расчетов артиллерии и операторов БПЛА.
Подразделения "Южной" группировки войск решительными действиями освободили населенный пункт Щербиновку в ДНР, сообщило в четверг Минобороны.
