ВСУ потеряли два американских БТР при попытке контратаки в Щербиновке
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
13:10 14.08.2025 (обновлено: 13:31 14.08.2025)
ВСУ потеряли два американских БТР при попытке контратаки в Щербиновке
ВСУ потеряли два американских БТР при попытке контратаки в Щербиновке - РИА Новости, 14.08.2025
ВСУ потеряли два американских БТР при попытке контратаки в Щербиновке
Два американских бронетранспортера были уничтожены российскими военными при попытке ВСУ контратаковать в освобожденной Щербиновке в ДНР, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 14.08.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
ДОНЕЦК, 14 авг – РИА Новости. Два американских бронетранспортера были уничтожены российскими военными при попытке ВСУ контратаковать в освобожденной Щербиновке в ДНР, рассказал РИА Новости командир отделения "Южной" группировки войск с позывным "Турист". "Мы сидели на позиции, дорога была метров 15 от меня. Когда услышали звук техники, доложили все по рации, и наша артиллерия начала отрабатывать. Они (М113 ВСУ - ред.) заехали на позицию, и артиллерия уничтожила одну. И через двое суток они опять начали заезжать, забрали группу, и поехали обратно, получается. И наши опять уничтожили (бронетранспортер ВСУ - ред.) применив камикадзе", — сказал "Турист". Также боец отметил, что штурмовики ВС России при освобождении оккупированных населенных пунктов чувствуют себя в относительной безопасности благодаря слаженной работе расчетов артиллерии и операторов БПЛА. Подразделения "Южной" группировки войск решительными действиями освободили населенный пункт Щербиновку в ДНР, сообщило в четверг Минобороны.
ВСУ потеряли два американских БТР при попытке контратаки в Щербиновке

ВС РФ дронами уничтожили 2 американских бронетранспортера ВСУ в Щербиновке в ДНР

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения СВО
Российские военнослужащие в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне проведения СВО. Архивное фото
ДОНЕЦК, 14 авг – РИА Новости. Два американских бронетранспортера были уничтожены российскими военными при попытке ВСУ контратаковать в освобожденной Щербиновке в ДНР, рассказал РИА Новости командир отделения "Южной" группировки войск с позывным "Турист".
"Мы сидели на позиции, дорога была метров 15 от меня. Когда услышали звук техники, доложили все по рации, и наша артиллерия начала отрабатывать. Они (М113 ВСУ - ред.) заехали на позицию, и артиллерия уничтожила одну. И через двое суток они опять начали заезжать, забрали группу, и поехали обратно, получается. И наши опять уничтожили (бронетранспортер ВСУ - ред.) применив камикадзе", — сказал "Турист".
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Юг" освободили Щербиновку в ДНР
Подразделения группировки войск Юг освободили Щербиновку в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Юг" освободили Щербиновку в ДНР
Также боец отметил, что штурмовики ВС России при освобождении оккупированных населенных пунктов чувствуют себя в относительной безопасности благодаря слаженной работе расчетов артиллерии и операторов БПЛА.
Подразделения "Южной" группировки войск решительными действиями освободили населенный пункт Щербиновку в ДНР, сообщило в четверг Минобороны.
Специальная военная операция на Украине
 
 
