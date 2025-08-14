https://ria.ru/20250814/scherbinovka-2035236427.html

ВСУ потеряли два американских БТР при попытке контратаки в Щербиновке

ВСУ потеряли два американских БТР при попытке контратаки в Щербиновке - РИА Новости, 14.08.2025

ВСУ потеряли два американских БТР при попытке контратаки в Щербиновке

Два американских бронетранспортера были уничтожены российскими военными при попытке ВСУ контратаковать в освобожденной Щербиновке в ДНР, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 14.08.2025

2025-08-14T13:10:00+03:00

2025-08-14T13:10:00+03:00

2025-08-14T13:31:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/08/1908229141_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_d6e4532f6ac563f5b95a993d262eccaf.jpg

ДОНЕЦК, 14 авг – РИА Новости. Два американских бронетранспортера были уничтожены российскими военными при попытке ВСУ контратаковать в освобожденной Щербиновке в ДНР, рассказал РИА Новости командир отделения "Южной" группировки войск с позывным "Турист". "Мы сидели на позиции, дорога была метров 15 от меня. Когда услышали звук техники, доложили все по рации, и наша артиллерия начала отрабатывать. Они (М113 ВСУ - ред.) заехали на позицию, и артиллерия уничтожила одну. И через двое суток они опять начали заезжать, забрали группу, и поехали обратно, получается. И наши опять уничтожили (бронетранспортер ВСУ - ред.) применив камикадзе", — сказал "Турист". Также боец отметил, что штурмовики ВС России при освобождении оккупированных населенных пунктов чувствуют себя в относительной безопасности благодаря слаженной работе расчетов артиллерии и операторов БПЛА. Подразделения "Южной" группировки войск решительными действиями освободили населенный пункт Щербиновку в ДНР, сообщило в четверг Минобороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф