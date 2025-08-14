https://ria.ru/20250814/sboy-2035395632.html
Пользователи Instagram* пожаловались на сбои в работе соцсети
Пользователи Instagram* пожаловались на сбои в работе соцсети - РИА Новости, 14.08.2025
Пользователи Instagram* пожаловались на сбои в работе соцсети
Пользователи социальной сети Instagram* из ряда стран жалуются на сбои в ее работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и... РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T21:03:00+03:00
2025-08-14T21:03:00+03:00
2025-08-14T21:03:00+03:00
технологии
россия
сша
канада
франция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155887/85/1558878585_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cfadaf36c8470ca65ca50a6e09d48c96.jpg
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Пользователи социальной сети Instagram* из ряда стран жалуются на сбои в ее работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов. Проблемы в работе соцсети начались примерно в 19.30 мск. Наибольшее количество жалоб фиксируется в США - более 2 тысяч сбоев. Также о неполадках сообщают пользователи из Канады, Франции, Великобритании, Италии, Германии, Бразилии, Индии и ряда других стран. По данным Downdetector, большинство пользователей жалуется на работу приложения, а также на сбои при подключении к серверу, публикации постов и входе в учетную запись. Instagram* - бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами соцсети, позволяющее снимать фото и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей.* признана экстремистской, запрещена на территории РФ.
https://ria.ru/20250811/deepseek--2034646977.html
россия
сша
канада
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155887/85/1558878585_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9118afb3cb4c307b91e0852302f8c87b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, сша, канада, франция
Технологии, Россия, США, Канада, Франция
Пользователи Instagram* пожаловались на сбои в работе соцсети
Downdetector: пользователи из ряда стран пожаловались на сбои в работе Instagram