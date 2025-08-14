https://ria.ru/20250814/sboy-2035395632.html

Пользователи Instagram* пожаловались на сбои в работе соцсети

Пользователи Instagram* пожаловались на сбои в работе соцсети - РИА Новости, 14.08.2025

Пользователи Instagram* пожаловались на сбои в работе соцсети

Пользователи социальной сети Instagram* из ряда стран жалуются на сбои в ее работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и... РИА Новости, 14.08.2025

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Пользователи социальной сети Instagram* из ряда стран жалуются на сбои в ее работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов. Проблемы в работе соцсети начались примерно в 19.30 мск. Наибольшее количество жалоб фиксируется в США - более 2 тысяч сбоев. Также о неполадках сообщают пользователи из Канады, Франции, Великобритании, Италии, Германии, Бразилии, Индии и ряда других стран. По данным Downdetector, большинство пользователей жалуется на работу приложения, а также на сбои при подключении к серверу, публикации постов и входе в учетную запись. Instagram* - бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами соцсети, позволяющее снимать фото и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей.* признана экстремистской, запрещена на территории РФ.

