США прибегнут к санкциям в случае неудачи саммита на Аляске, заявил Трамп
США прибегнут к санкциям в случае неудачи саммита на Аляске, заявил Трамп
ВАШИНГТОН, 14 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что в случае провала его предстоящей встречи с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске Вашингтон готов прибегнуть к санкциям.На вопрос о том, готов ли он применить санкции в случае провала переговоров с российской стороной, хозяин Белого дома коротко ответил: "Конечно".
