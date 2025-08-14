Рейтинг@Mail.ru
США прибегнут к санкциям в случае неудачи саммита на Аляске, заявил Трамп
17:32 14.08.2025 (обновлено: 17:48 14.08.2025)
США прибегнут к санкциям в случае неудачи саммита на Аляске, заявил Трамп
ВАШИНГТОН, 14 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что в случае провала его предстоящей встречи с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске Вашингтон готов прибегнуть к санкциям.На вопрос о том, готов ли он применить санкции в случае провала переговоров с российской стороной, хозяин Белого дома коротко ответил: "Конечно".
ВАШИНГТОН, 14 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что в случае провала его предстоящей встречи с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске Вашингтон готов прибегнуть к санкциям.
На вопрос о том, готов ли он применить санкции в случае провала переговоров с российской стороной, хозяин Белого дома коротко ответил: "Конечно".
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
В Кремле отметили стремление Путина и Трампа к урегулированию на Украине
Вчера, 17:34
 
Встреча Путина и Трампа на АляскеДональд ТрампВладимир ПутинАляска
 
 
