https://ria.ru/20250814/sanktsii-2035231975.html
Евросоюз готовит новый пакет антироссийских санкций, пишут СМИ
Евросоюз готовит новый пакет антироссийских санкций, пишут СМИ - РИА Новости, 14.08.2025
Евросоюз готовит новый пакет антироссийских санкций, пишут СМИ
Евросоюз готовит новый пакет санкций против России в связи с украинским конфликтом, он может быть принят в сентябре, пишет в четверг со ссылкой на... РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T12:57:00+03:00
2025-08-14T12:57:00+03:00
2025-08-14T12:57:00+03:00
в мире
россия
москва
сша
владимир путин
дональд трамп
евросоюз
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030862488_0:190:3072:1918_1920x0_80_0_0_1857f8bbaf65ef03ad7734d8ed90aa74.jpg
РИМ, 14 авг – РИА Новости. Евросоюз готовит новый пакет санкций против России в связи с украинским конфликтом, он может быть принят в сентябре, пишет в четверг со ссылкой на дипломатические источники итальянская газета Stampa. Издание отмечает, что новые санкции последуют за личной встречей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске с учетом того, что европейские власти не верят в желание российского руководства достичь урегулирования кризиса, но считают необходимым продолжать оказывать давление на Москву. "Одним из возможных решений является создание Москве еще больших препятствий", - заявил источник Stampa в европейских дипломатических кругах. По его словам, в этом аспекте учитывается "возможность использования замороженных российских активов на сумму около 210 миллиардов евро, а не только начисленных процентов" для восстановления Украины, для чего однако существуют юридические ограничения. Другим путем является контроль за применением действующих санкций "не для их снижения, а для определения того, соответствует ли уровень принуждения первоначальным предпосылкам", пишет газета. Новый пакет санкций против России может быть представлен в качестве первого неофициального проекта лидерам ЕС на следующей неделе, отмечает Stampa. "Он может быть уже в сентябре с целью "не ослаблять давление" на Кремль и "не снижать ощущение неотложности" ситуации на Украине", - говорится в статье, цитирующей источник. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин сообщал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20250813/ssha-2035122520.html
https://ria.ru/20250813/makron-2035093299.html
россия
москва
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030862488_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ec6e14bc1d07e9613b57880cb9073b95.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, москва, сша, владимир путин, дональд трамп, евросоюз, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Москва, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Евросоюз, Санкции в отношении России
Евросоюз готовит новый пакет антироссийских санкций, пишут СМИ
Stampa: новый пакет санкций ЕС против России может быть принят в сентябре
РИМ, 14 авг – РИА Новости. Евросоюз готовит новый пакет санкций против России в связи с украинским конфликтом, он может быть принят в сентябре, пишет в четверг со ссылкой на дипломатические источники итальянская газета Stampa.
Издание отмечает, что новые санкции последуют за личной встречей президентов России
и США Владимира Путина
и Дональда Трампа
на Аляске
с учетом того, что европейские власти не верят в желание российского руководства достичь урегулирования кризиса, но считают необходимым продолжать оказывать давление на Москву
.
"Одним из возможных решений является создание Москве еще больших препятствий", - заявил источник Stampa в европейских дипломатических кругах.
По его словам, в этом аспекте учитывается "возможность использования замороженных российских активов на сумму около 210 миллиардов евро, а не только начисленных процентов" для восстановления Украины
, для чего однако существуют юридические ограничения.
Другим путем является контроль за применением действующих санкций "не для их снижения, а для определения того, соответствует ли уровень принуждения первоначальным предпосылкам", пишет газета.
Новый пакет санкций против России может быть представлен в качестве первого неофициального проекта лидерам ЕС
на следующей неделе, отмечает Stampa.
"Он может быть уже в сентябре с целью "не ослаблять давление" на Кремль и "не снижать ощущение неотложности" ситуации на Украине", - говорится в статье, цитирующей источник.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин сообщал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.