https://ria.ru/20250814/sanktsii-2035158364.html

В Германии заявили, что новые санкции ЕС против России не имеют смысла

В Германии заявили, что новые санкции ЕС против России не имеют смысла - РИА Новости, 14.08.2025

В Германии заявили, что новые санкции ЕС против России не имеют смысла

Очередные санкции Евросоюза против России не смогут охватить никакие новые сферы, которые уже не были затронуты ранее, и не принесут никакого результата, как и... РИА Новости, 14.08.2025

2025-08-14T07:04:00+03:00

2025-08-14T07:04:00+03:00

2025-08-14T07:04:00+03:00

в мире

россия

германия

москва

кайя каллас

владимир путин

евросоюз

санкции в отношении россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941766_0:182:3077:1913_1920x0_80_0_0_a1441f3af4eb785500433d39d837e192.jpg

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Очередные санкции Евросоюза против России не смогут охватить никакие новые сферы, которые уже не были затронуты ранее, и не принесут никакого результата, как и все предыдущие, высказал мнение в разговоре с РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер. Ранее глава евродипломатии Кая Каллас по итогам видеосовещания с европейскими министрами иностранных дел заявила о работе над новыми санкциями против России. "Может быть, введут санкции против некоторых бизнесменов, но все остальное уже под санкциями. Даже российский газ, против которого санкции годами не вводились. Не знаю, что еще облагать санкциями. Создается впечатление, будто заявление о новом пакете - это пропагандистский ход. И они все (пакеты санкций - ред.) не работают", - сказал собеседник. Он полагает, что санкции даже оказали России услугу, позволив наладить собственное производство тех или иных товаров, при этом Евросоюз и Германия в частности "выстрелили себе в ногу", введя антироссийские ограничения и заставив свои компании отказаться от торговли с РФ. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин сообщал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20250813/makron-2035093299.html

https://ria.ru/20250813/sanktsii-2035040048.html

россия

германия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, германия, москва, кайя каллас, владимир путин, евросоюз, санкции в отношении россии