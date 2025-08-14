https://ria.ru/20250814/samolet-2035380888.html

В Подмосковье приземлился самолет с вернувшимися из плена россиянами

В Подмосковье приземлился самолет с вернувшимися из плена россиянами

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Самолет с вернувшимися с подконтрольной Киеву территории 84 российскими военнослужащими приземлился в одном из аэропортов Подмосковья, передает корреспондент РИА Новости.В России бойцы пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны. О возвращении из плена 84 российских военнослужащих ведомство сообщило сегодня. Взамен Москва передала Киеву такое же количество солдат ВСУ.Сначала вернувшихся россиян перевезли на территорию Белоруссии, где им оказали необходимую психологическую и медицинскую помощь. Посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты.Как уточнил глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский, Киев принял лишь двух пленных из числа тех, от кого ранее отказывался. На прошлой неделе телеканал RT запустил сайт со списком фамилий и данных о тысяче военнослужащих, которых Украина по неизвестным причинам не желает забирать по обмену. Мединский тогда подчеркивал, что Россия никогда не разделяла своих попавших в плен солдат на первый и второй сорт.Москва и Киев договорились о взаимодействии по гуманитарным вопросам во время переговоров в Стамбуле. По их итогам стороны уже провели несколько обменов пленными и ранеными. Россия также передала Украине тысячи тел погибших военнослужащих.Всего было три встречи, последняя прошла 23 июля. Стороны условились о продолжении обмена военнопленными. Также прозвучали предложения о коротких перемириях по 24 или 48 часов, чтобы санитарные команды могли забрать с позиций раненых и тела бойцов.

