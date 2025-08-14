Рейтинг@Mail.ru
СМИ сообщили о сложностях при подготовке саммита Путина и Трампа
21:49 14.08.2025 (обновлено: 00:33 15.08.2025)
СМИ сообщили о сложностях при подготовке саммита Путина и Трампа
СМИ сообщили о сложностях при подготовке саммита Путина и Трампа
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Подготовка к проведению на Аляске саммита президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа вызвала трудности у американской секретной службы, передает агентство Bloomberg."Когда Трамп объявил о встрече на Аляске неделю назад, единственный агент, размещенный на посту Секретной службы на "последнем рубеже" (так иногда называют Аляску. — Прим. ред.), начал готовиться к принятию сотен людей из подкрепления в ближайшие дни. Задача агентства была чрезвычайно сложной — защищать обоих президентов одновременно. &lt;...&gt; Начался тотальный спринт, сжатый в одну неделю", - указано в материале. Подчеркивается, что трудности, в частности, возникли из-за географического положения Аляски. Кроме того, в Анкоридже не хватает номеров в гостиницах и автомобилей для аренды. Агентство также подчеркнуло, что проведение саммита России и США совпадает для Секретной службы с поездкой вице-президента США Джей Ди Вэнса в Великобританию, подготовкой к ГА ООН в Нью-Йорке и обеспечением защиты бывших американских президентов и вице-президента. Некоторых сотрудников при этом отправили в Вашингтон на борьбу с преступностью в столице.Неназванные источники рассказали агентству, что Секретная служба все еще ожидает от Москвы официального одобрения полного плана по безопасности при проведении встречи двух лидеров.Саммит России и США на АляскеПутин и Трамп встретятся в Анкоридже в пятницу, в 22:30 мск. Саммит пройдет на военной базе Эльмендорф — Ричардсон. Политики сначала пообщаются тет-а-тет, затем — с участием делегаций, далее переговоры продолжатся за рабочим завтраком.Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса, стороны также обменяются мнениями о сотрудничестве Москвы и Вашингтона. Главы государств обсудят задачи обеспечения мира и безопасности, вопросы международной и региональной повестки.Подписание документов во время встречи не ожидается. О достигнутых договоренностях лидеры расскажут на совместной пресс-конференции.
в мире, аляска, сша, россия, дональд трамп, владимир путин, генеральная ассамблея оон, оон
В мире, Аляска, США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин, Генеральная Ассамблея ООН, ООН
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Подготовка к проведению на Аляске саммита президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа вызвала трудности у американской секретной службы, передает агентство Bloomberg.
«
"Когда Трамп объявил о встрече на Аляске неделю назад, единственный агент, размещенный на посту Секретной службы на "последнем рубеже" (так иногда называют Аляску. — Прим. ред.), начал готовиться к принятию сотен людей из подкрепления в ближайшие дни. Задача агентства была чрезвычайно сложной — защищать обоих президентов одновременно. <...> Начался тотальный спринт, сжатый в одну неделю", - указано в материале.
Подчеркивается, что трудности, в частности, возникли из-за географического положения Аляски. Кроме того, в Анкоридже не хватает номеров в гостиницах и автомобилей для аренды.
Агентство также подчеркнуло, что проведение саммита России и США совпадает для Секретной службы с поездкой вице-президента США Джей Ди Вэнса в Великобританию, подготовкой к ГА ООН в Нью-Йорке и обеспечением защиты бывших американских президентов и вице-президента. Некоторых сотрудников при этом отправили в Вашингтон на борьбу с преступностью в столице.
Неназванные источники рассказали агентству, что Секретная служба все еще ожидает от Москвы официального одобрения полного плана по безопасности при проведении встречи двух лидеров.
Саммит России и США на Аляске

Путин и Трамп встретятся в Анкоридже в пятницу, в 22:30 мск. Саммит пройдет на военной базе Эльмендорф — Ричардсон. Политики сначала пообщаются тет-а-тет, затем — с участием делегаций, далее переговоры продолжатся за рабочим завтраком.
Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса, стороны также обменяются мнениями о сотрудничестве Москвы и Вашингтона. Главы государств обсудят задачи обеспечения мира и безопасности, вопросы международной и региональной повестки.
Подписание документов во время встречи не ожидается. О достигнутых договоренностях лидеры расскажут на совместной пресс-конференции.
