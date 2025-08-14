https://ria.ru/20250814/sammit-2035385112.html

Эксперт оценила вероятность снятия санкций США с нефтегазовых проектов

2025-08-14T19:28:00+03:00

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. России и США на предстоящем саммите на Аляске, вероятно, удастся договориться о снятии санкций с отдельных нефтегазовых проектов, таких как, например, проект "Арктик СПГ 2", но вряд ли стоит ожидать быстрого процесса, поскольку в США довольно сложный механизм снятия санкционных ограничений, заявила РИА Новости заведующая лабораторией анализа лучших международных практик Института Гайдара Антонина Левашенко. "Введение санкций остается для США инструментом оказания экономического давления на Россию, поэтому, во-первых, вряд ли стоит ожидать их быстрого снятия в рамках этих переговоров на Аляске, так как в США довольно сложный механизм снятия санкционных ограничений. Однако, возможно, сторонам в ходе серии переговоров удастся предусмотреть снятие индивидуальных санкций США с отдельных нефтегазовых проектов, например, как проект "Арктик СПГ 2", осуществление которого тормозится из-за американских санкций", - сказала эксперт. Для России его восстановление может способствовать возобновлению экспорта природного газа на азиатские рынки, разблокированию отдельных логистических маршрутов для танкеров СПГ, поскольку санкции США препятствовали участию в проекте китайских, корейских и японских компаний, конкретизировала Левашенко. Вашингтон ввел санкции в отношении некоторых СПГ-проектов в России. Речь идет в том числе об "Арктик СПГ 2". В конце 2023 года ограничения коснулись ООО "Арктик СПГ 2", а в 2024 году – связанных с проектом компаний и судов. "Арктик СПГ 2" – второй крупнотоннажный СПГ-проект "Новатэка". Ресурсной базой является Утреннее месторождение, расположенное на полуострове Гыдан в ЯНАО. Проект предусматривает строительство трех очередей по производству СПГ мощностью по 6,6 миллиона тонн в год. Первый СПГ с проекта получен в 2023 году. "Новатэк" владеет в проекте 60%, еще по 10% принадлежат французской TotalEnergies, китайским CNPC и CNOOC, а также консорциуму J-Arc японских компаний Mitsui и государственной JOGMEC. У США довольно сложный механизм приостановления действий санкций, в частности, конгресс США ограничивает их законами CAATSA и REPO Act, которые устанавливают строгий контроль за их приостановкой, отметила эксперт. "Например, что касается закона CAATSA, он требует, чтобы президент США представил в комитеты конгресса отчет по вопросу снятия санкций против России, в котором должно быть заявлено, способно ли решение об отмене санкций существенно изменить внешнюю политику США в отношении России. Конгресс США должен будет рассмотреть такое решение на предмет интересов национальной безопасности", - пояснила она. Кроме того, по ее мнению, стоит ожидать, что в рамках саммита на Аляске стороны затронут и другие актуальные вопросы для развития российско-американских экономических отношений до 2030 года. "Например, по вопросам американо-российской конкуренции в киберпространстве и космосе", - сказала она. Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп 15 августа проведут переговоры. Встреча двух лидеров состоится на Аляске на военной базе Элмендорф-Ричардсон.

