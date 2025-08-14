https://ria.ru/20250814/sammit-2035321897.html

Путин и Трамп готовы и намерены разговаривать, заявил Песков

Путин и Трамп готовы и намерены разговаривать, заявил Песков - РИА Новости, 14.08.2025

Путин и Трамп готовы и намерены разговаривать, заявил Песков

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп готовы и намерены разговаривать, они будут обсуждать самые сложные вопросы на предстоящих переговорах,... РИА Новости, 14.08.2025

2025-08-14T17:11:00+03:00

2025-08-14T17:11:00+03:00

2025-08-14T17:20:00+03:00

встреча путина и трампа на аляске

владимир путин

дональд трамп

дмитрий песков

аляска

сша

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/113941/98/1139419889_0:216:2607:1682_1920x0_80_0_0_2fe024fe875dda0a018ae66fac9ccd3d.jpg

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп готовы и намерены разговаривать, они будут обсуждать самые сложные вопросы на предстоящих переговорах, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Президент Путин и президент Трамп намерены разговаривать, они готовы разговаривать и будут обсуждать самые сложные вопросы", - сказал Песков журналистам.Кремль и Белый дом ранее сообщили, что президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа.

https://ria.ru/20250814/vstrecha-2035322571.html

аляска

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

встреча путина и трампа на аляске, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков, аляска, сша, россия