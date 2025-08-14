https://ria.ru/20250814/sammit-2035321897.html
Путин и Трамп готовы и намерены разговаривать, заявил Песков
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп готовы и намерены разговаривать, они будут обсуждать самые сложные вопросы на предстоящих переговорах, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Президент Путин и президент Трамп намерены разговаривать, они готовы разговаривать и будут обсуждать самые сложные вопросы", - сказал Песков журналистам.Кремль и Белый дом ранее сообщили, что президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа.
