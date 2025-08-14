https://ria.ru/20250814/sammit-2035319196.html

Песков рассказал, что будет обсуждаться на саммите на Аляске

Песков рассказал, что будет обсуждаться на саммите на Аляске - РИА Новости, 14.08.2025

Песков рассказал, что будет обсуждаться на саммите на Аляске

На саммите РФ и США на Аляске будут обсуждаться вопросы, связанные с украинским урегулированием, заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий... РИА Новости, 14.08.2025

2025-08-14T17:05:00+03:00

2025-08-14T17:05:00+03:00

2025-08-14T17:15:00+03:00

встреча путина и трампа на аляске

дмитрий песков

владимир путин

дональд трамп

аляска

россия

сша

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016908606_0:162:3102:1907_1920x0_80_0_0_797d8121e87f1b7b956d5cd178ea515e.jpg

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. На саммите РФ и США на Аляске будут обсуждаться вопросы, связанные с украинским урегулированием, заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков."Очевидно, что будут обсуждаться вопросы, связанные с украинским урегулированием", - сказал Песков журналистам.Встреча лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа запланирована в Анкоридже на Аляске 15 августа.

https://ria.ru/20250814/ukraina-2035323108.html

аляска

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

встреча путина и трампа на аляске, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп, аляска, россия, сша, в мире