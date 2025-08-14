https://ria.ru/20250814/sammit-2035319196.html
Песков рассказал, что будет обсуждаться на саммите на Аляске
Песков рассказал, что будет обсуждаться на саммите на Аляске
2025-08-14T17:05:00+03:00
2025-08-14T17:05:00+03:00
2025-08-14T17:15:00+03:00
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. На саммите РФ и США на Аляске будут обсуждаться вопросы, связанные с украинским урегулированием, заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков."Очевидно, что будут обсуждаться вопросы, связанные с украинским урегулированием", - сказал Песков журналистам.Встреча лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа запланирована в Анкоридже на Аляске 15 августа.
