Песков рассказал, что будет обсуждаться на саммите на Аляске
17:05 14.08.2025 (обновлено: 17:15 14.08.2025)
Песков рассказал, что будет обсуждаться на саммите на Аляске
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. На саммите РФ и США на Аляске будут обсуждаться вопросы, связанные с украинским урегулированием, заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков."Очевидно, что будут обсуждаться вопросы, связанные с украинским урегулированием", - сказал Песков журналистам.Встреча лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа запланирована в Анкоридже на Аляске 15 августа.
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. На саммите РФ и США на Аляске будут обсуждаться вопросы, связанные с украинским урегулированием, заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.
"Очевидно, что будут обсуждаться вопросы, связанные с украинским урегулированием", - сказал Песков журналистам.
Встреча лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа запланирована в Анкоридже на Аляске 15 августа.
