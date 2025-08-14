Рейтинг@Mail.ru
Сальдо заявил о снижении пропускной способности моста на Карантинный остров
14.08.2025
Специальная военная операция на Украине
 
03:07 14.08.2025
Сальдо заявил о снижении пропускной способности моста на Карантинный остров
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости. Пропускная способность автомобильного моста, соединяющего город Херсон и Карантинный остров, на котором расположен микрорайон "Корабел", существенно снижена, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Ранее Сальдо сообщал, что ВКС России нанесли несколько ударов по автомобильному мосту, соединяющему остров с остальной частью города. Помимо автомобильного, на остров также идет железнодорожный мост. По словам губернатора, ВСУ превратили остров в военную базу. Карантинный остров расположен в низовьях Днепра. "Мост уничтожен не полностью, но его пропускная способность существенно снижена. Люди и легкие машины проехать могут. Полагаю, это было сделано нашими специально, чтобы не поставить простых херсонцев на острове в безвыходную ситуацию", - сказал Сальдо. Накануне Сальдо заявил, что объявленная в начале августа назначенными Киевом херсонскими властями эвакуация гражданских с микрорайона "Корабел" на Карантинном острове завершена. По его словам, ВСУ превратили остров в военную базу. Карантинный остров расположен в низовьях Днепра. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находятся 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости. Пропускная способность автомобильного моста, соединяющего город Херсон и Карантинный остров, на котором расположен микрорайон "Корабел", существенно снижена, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Ранее Сальдо сообщал, что ВКС России нанесли несколько ударов по автомобильному мосту, соединяющему остров с остальной частью города. Помимо автомобильного, на остров также идет железнодорожный мост. По словам губернатора, ВСУ превратили остров в военную базу. Карантинный остров расположен в низовьях Днепра.
"Мост уничтожен не полностью, но его пропускная способность существенно снижена. Люди и легкие машины проехать могут. Полагаю, это было сделано нашими специально, чтобы не поставить простых херсонцев на острове в безвыходную ситуацию", - сказал Сальдо.
Накануне Сальдо заявил, что объявленная в начале августа назначенными Киевом херсонскими властями эвакуация гражданских с микрорайона "Корабел" на Карантинном острове завершена. По его словам, ВСУ превратили остров в военную базу. Карантинный остров расположен в низовьях Днепра.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находятся 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
