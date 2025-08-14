https://ria.ru/20250814/saldo-2035146650.html

Сальдо заявил о снижении пропускной способности моста на Карантинный остров

Сальдо заявил о снижении пропускной способности моста на Карантинный остров - РИА Новости, 14.08.2025

Сальдо заявил о снижении пропускной способности моста на Карантинный остров

Пропускная способность автомобильного моста, соединяющего город Херсон и Карантинный остров, на котором расположен микрорайон "Корабел", существенно снижена,... РИА Новости, 14.08.2025

2025-08-14T03:07:00+03:00

2025-08-14T03:07:00+03:00

2025-08-14T03:07:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

днепр (река)

херсонская область

владимир сальдо

вооруженные силы украины

воздушно-космические силы россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967780036_0:207:1280:927_1920x0_80_0_0_95f9b4c1dbdbb79c6ab7392df024097b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости. Пропускная способность автомобильного моста, соединяющего город Херсон и Карантинный остров, на котором расположен микрорайон "Корабел", существенно снижена, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Ранее Сальдо сообщал, что ВКС России нанесли несколько ударов по автомобильному мосту, соединяющему остров с остальной частью города. Помимо автомобильного, на остров также идет железнодорожный мост. По словам губернатора, ВСУ превратили остров в военную базу. Карантинный остров расположен в низовьях Днепра. "Мост уничтожен не полностью, но его пропускная способность существенно снижена. Люди и легкие машины проехать могут. Полагаю, это было сделано нашими специально, чтобы не поставить простых херсонцев на острове в безвыходную ситуацию", - сказал Сальдо. Накануне Сальдо заявил, что объявленная в начале августа назначенными Киевом херсонскими властями эвакуация гражданских с микрорайона "Корабел" на Карантинном острове завершена. По его словам, ВСУ превратили остров в военную базу. Карантинный остров расположен в низовьях Днепра. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находятся 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20250813/ukraina-2035122061.html

https://ria.ru/20250806/porty-2033622769.html

россия

днепр (река)

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, днепр (река), херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии