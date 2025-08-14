Рейтинг@Mail.ru
В Румынии произошел пожар на АЭС "Чернаводэ"
23:24 14.08.2025
В Румынии произошел пожар на АЭС "Чернаводэ"
В Румынии произошел пожар на АЭС "Чернаводэ"
КИШИНЕВ, 14 авг - РИА Новости. Пожар вспыхнул на атомной электростанции Чернаводэ в Румынии, возгорание было потушено, рисков для ядерной безопасности нет, сообщила пресс-служба румынской компании по производству энергии Nuclearelectrica. "Компания Nuclearelectrica SA сообщает, что 14 августа 2025 года на втором энергоблоке АЭС "Чернаводэ" произошел пожар на фильтровальной установке, расположенной в классической части второго энергоблока. Незначительный пожар был немедленно потушен, и в настоящее время связанный с ним риск отсутствует", - говорится в заявлении компании. Как уточняет Nuclearelectrica, пожар не несет никаких рисков для ядерной безопасности, окружающей среды или персонала АЭС. Станция работает в пределах нормы. В июне пожар вспыхнул в техническом помещении административного отдела АЭС "Чернаводэ". Тогда произошло задымление без пламени, которое также не повлияло на безопасность станции. Атомная электростанция в Чернаводэ — крупнейший производитель электроэнергии Румынии. Это единственная АЭС в стране, у которой на сегодняшний день работают два блока, строительство еще дух реализовано примерно на 15%.
в мире, румыния
В мире, Румыния
В Румынии произошел пожар на АЭС "Чернаводэ"

В Румынии на Чернаводской АЭС произошел пожар, рисков для безопасности нет

Чернаводская АЭС в Румынии
Чернаводская АЭС в Румынии
Чернаводская АЭС в Румынии
Чернаводская АЭС в Румынии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 14 авг - РИА Новости. Пожар вспыхнул на атомной электростанции Чернаводэ в Румынии, возгорание было потушено, рисков для ядерной безопасности нет, сообщила пресс-служба румынской компании по производству энергии Nuclearelectrica.
"Компания Nuclearelectrica SA сообщает, что 14 августа 2025 года на втором энергоблоке АЭС "Чернаводэ" произошел пожар на фильтровальной установке, расположенной в классической части второго энергоблока. Незначительный пожар был немедленно потушен, и в настоящее время связанный с ним риск отсутствует", - говорится в заявлении компании.
Лесной пожар - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
Служба пожарной безопасности АЭС "Аккую" помогла в тушении пожара в Турции
27 июля, 12:52
Как уточняет Nuclearelectrica, пожар не несет никаких рисков для ядерной безопасности, окружающей среды или персонала АЭС. Станция работает в пределах нормы.
В июне пожар вспыхнул в техническом помещении административного отдела АЭС "Чернаводэ". Тогда произошло задымление без пламени, которое также не повлияло на безопасность станции.
Атомная электростанция в Чернаводэ — крупнейший производитель электроэнергии Румынии. Это единственная АЭС в стране, у которой на сегодняшний день работают два блока, строительство еще дух реализовано примерно на 15%.
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
МАГАТЭ расследует инцидент с пожаром в районе Запорожской АЭС
Вчера, 00:46
 
