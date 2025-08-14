https://ria.ru/20250814/rumynija-2035406493.html
В Румынии произошел пожар на АЭС "Чернаводэ"
КИШИНЕВ, 14 авг - РИА Новости. Пожар вспыхнул на атомной электростанции Чернаводэ в Румынии, возгорание было потушено, рисков для ядерной безопасности нет, сообщила пресс-служба румынской компании по производству энергии Nuclearelectrica. "Компания Nuclearelectrica SA сообщает, что 14 августа 2025 года на втором энергоблоке АЭС "Чернаводэ" произошел пожар на фильтровальной установке, расположенной в классической части второго энергоблока. Незначительный пожар был немедленно потушен, и в настоящее время связанный с ним риск отсутствует", - говорится в заявлении компании. Как уточняет Nuclearelectrica, пожар не несет никаких рисков для ядерной безопасности, окружающей среды или персонала АЭС. Станция работает в пределах нормы. В июне пожар вспыхнул в техническом помещении административного отдела АЭС "Чернаводэ". Тогда произошло задымление без пламени, которое также не повлияло на безопасность станции. Атомная электростанция в Чернаводэ — крупнейший производитель электроэнергии Румынии. Это единственная АЭС в стране, у которой на сегодняшний день работают два блока, строительство еще дух реализовано примерно на 15%.
