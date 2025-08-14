https://ria.ru/20250814/rumynija-2035406493.html

В Румынии произошел пожар на АЭС "Чернаводэ"

В Румынии произошел пожар на АЭС "Чернаводэ" - РИА Новости, 14.08.2025

В Румынии произошел пожар на АЭС "Чернаводэ"

Пожар вспыхнул на атомной электростанции Чернаводэ в Румынии, возгорание было потушено, рисков для ядерной безопасности нет, сообщила пресс-служба румынской... РИА Новости, 14.08.2025

2025-08-14T23:24:00+03:00

2025-08-14T23:24:00+03:00

2025-08-14T23:24:00+03:00

в мире

румыния

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0b/1952211526_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1d91f5a7135e93a0a18ad4d4eb64f578.jpg

КИШИНЕВ, 14 авг - РИА Новости. Пожар вспыхнул на атомной электростанции Чернаводэ в Румынии, возгорание было потушено, рисков для ядерной безопасности нет, сообщила пресс-служба румынской компании по производству энергии Nuclearelectrica. "Компания Nuclearelectrica SA сообщает, что 14 августа 2025 года на втором энергоблоке АЭС "Чернаводэ" произошел пожар на фильтровальной установке, расположенной в классической части второго энергоблока. Незначительный пожар был немедленно потушен, и в настоящее время связанный с ним риск отсутствует", - говорится в заявлении компании. Как уточняет Nuclearelectrica, пожар не несет никаких рисков для ядерной безопасности, окружающей среды или персонала АЭС. Станция работает в пределах нормы. В июне пожар вспыхнул в техническом помещении административного отдела АЭС "Чернаводэ". Тогда произошло задымление без пламени, которое также не повлияло на безопасность станции. Атомная электростанция в Чернаводэ — крупнейший производитель электроэнергии Румынии. Это единственная АЭС в стране, у которой на сегодняшний день работают два блока, строительство еще дух реализовано примерно на 15%.

https://ria.ru/20250727/pozhar-2031726000.html

https://ria.ru/20250814/magate-2035139718.html

румыния

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, румыния