Эксперт прокомментировал обнуление нормативов продажи валютной выручки

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Обнуление нормативов обязательной продажи валютной выручки экспортерами приведет к снижению курса рубля, что в то же время повысит рублевые доходы от экспорта, рассказал РИА Новости начальник аналитического отдела инвесткомпании "Риком-Траст" Олег Абелев. Как сообщила ранее в четверг пресс-служба кабмина, правительство России обнулило нормативы обязательной продажи валютной выручки экспортерами. "Отразится это прямым образом в виде ослабления рубля. Если экспортеры будут придерживать валюту на своем балансе, не продавать ее в рынок, объем ее в рынке уменьшится, она будет крепче, соответственно рубль будет ослабевать, компании экспортеры на этом фоне будут более гибкими в управлении финансами, будут сами решать когда и в каких объемах конвертировать выручку и если рубль начнет слабеть сильнее, часть выручки может терять в стоимости при конвертации", - рассказал Абелев. "Но с другой стороны, это резко повысит рублевые доходы от экспорта. Если экспортеры начнут массово придерживать валюту – это сильно ускорит ослабление рубля, сейчас это важно в условиях пока еще действующих санкций и ограниченного доступа на валютный рынок. То есть курс просто больше будет зависеть от спроса и предложения на рынке, чем от действий ЦБ", - добавил он. Механизм обязательной продажи валютной выручки экспортерами был введен указом президента РФ в октябре 2023 года для обеспечения стабильности курса рубля. Кабмин неоднократно смягчал соответствующие нормы. Так, сначала порог репатриации составлял 80%, затем было разрешено зачислять на счета в уполномоченных банках не менее 60% полученной валюты, а с середины июля 2024 года - не менее 40%. А порог суммарной продажи выручки, полученной по внешнеторговым контрактам, сначала составлял 50%, а в октябре 2024 года был снижен до 25%. В мае кабмин утвердил постановление о обязательной продаже валютной выручки экспортерами до 30 апреля 2026 года.
