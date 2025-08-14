https://ria.ru/20250814/rostov-2035402834.html
В Ростове-на-Дону 20 рабочих групп будут оценивать ущерб от ударов БПЛА
В Ростове-на-Дону 20 рабочих групп будут оценивать ущерб от ударов БПЛА - РИА Новости, 14.08.2025
В Ростове-на-Дону 20 рабочих групп будут оценивать ущерб от ударов БПЛА
Ущерб от ударов БПЛА по жилым домам в Ростове будут оценивать 20 рабочих групп, обследование поврежденных объектов должно быть проведено в минимальные сроки,... РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T22:19:00+03:00
2025-08-14T22:19:00+03:00
2025-08-14T22:19:00+03:00
происшествия
ростов-на-дону
ростовская область
юрий слюсарь
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 авг - РИА Новости. Ущерб от ударов БПЛА по жилым домам в Ростове будут оценивать 20 рабочих групп, обследование поврежденных объектов должно быть проведено в минимальные сроки, сообщил врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале. "Провел оперативный штаб. Обследование пострадавших объектов от атаки БПЛА должно быть проведено в минимальные сроки. Будет работать 20 групп по оценке", - сообщил Слюсарь. Он также уточнил, что до конца пятницы должен быть проведен ремонт газового оборудования в поврежденных объектах, будут заменены окна и двери, вылетевшие от ударной волны, будет проведен ремонт разрушенной кровли. "Поручил по результатам работы комиссии за короткое время оказать помощь людям, чтобы они скорее смогли вернуться к нормальной жизни", - подчеркнул врио главы Ростовской области. Ранее Слюсарь сообщил, что в результате атаки БПЛА в четверг в Ростове были повреждены 20 зданий.
ростов-на-дону
ростовская область
