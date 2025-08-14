https://ria.ru/20250814/rostov-2035379922.html

В Ростове-на-Дону 15 домов получили повреждения при атаке БПЛА

В Ростове-на-Дону 15 домов получили повреждения при атаке БПЛА - РИА Новости, 14.08.2025

В Ростове-на-Дону 15 домов получили повреждения при атаке БПЛА

Число многоквартирных домов, которые получили повреждения после атаки БПЛА в Ростове-на-Дону, выросло до 15, также повреждены административное здание и частный... РИА Новости, 14.08.2025

2025-08-14T18:59:00+03:00

2025-08-14T18:59:00+03:00

2025-08-14T18:59:00+03:00

происшествия

ростов-на-дону

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0e/2035201495_0:135:783:575_1920x0_80_0_0_d8f51bc53c10d46c2d357c4e64207e6e.jpg

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Число многоквартирных домов, которые получили повреждения после атаки БПЛА в Ростове-на-Дону, выросло до 15, также повреждены административное здание и частный дом, сообщили в администрации города, ссылаясь на начальника управления по делам ГО и ЧС Алексея Азарянского. Ранее власти сообщали, что после атаки БПЛА десять многоквартирных домов получили повреждения в Ростове-на-Дону - на улицах Тельмана и Лермонтовской. "Из-за происшествия повреждены 15 МКД (многоквартирных домов - ред.) различной этажности, одно частное домовладение, одно административное здание... Из резервного фонда администрации города будут выделены бюджетные ассигнования на проведение аварийно-восстановительных работ в поврежденных многоквартирных домов", - сообщили в пресс-службе.

https://ria.ru/20250814/sk-2035261839.html

ростов-на-дону

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ростов-на-дону