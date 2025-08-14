https://ria.ru/20250814/rostov-2035379922.html
В Ростове-на-Дону 15 домов получили повреждения при атаке БПЛА
В Ростове-на-Дону 15 домов получили повреждения при атаке БПЛА - РИА Новости, 14.08.2025
В Ростове-на-Дону 15 домов получили повреждения при атаке БПЛА
Число многоквартирных домов, которые получили повреждения после атаки БПЛА в Ростове-на-Дону, выросло до 15, также повреждены административное здание и частный...
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Число многоквартирных домов, которые получили повреждения после атаки БПЛА в Ростове-на-Дону, выросло до 15, также повреждены административное здание и частный дом, сообщили в администрации города, ссылаясь на начальника управления по делам ГО и ЧС Алексея Азарянского. Ранее власти сообщали, что после атаки БПЛА десять многоквартирных домов получили повреждения в Ростове-на-Дону - на улицах Тельмана и Лермонтовской. "Из-за происшествия повреждены 15 МКД (многоквартирных домов - ред.) различной этажности, одно частное домовладение, одно административное здание... Из резервного фонда администрации города будут выделены бюджетные ассигнования на проведение аварийно-восстановительных работ в поврежденных многоквартирных домов", - сообщили в пресс-службе.
В Ростове-на-Дону 15 домов получили повреждения при атаке БПЛА
