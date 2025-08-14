https://ria.ru/20250814/rostov-2035248032.html
Житель дома в Ростове-на-Дону рассказал об атаке БПЛА
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 авг – РИА Новости. Житель дома в центре Ростова-на-Дону, атакованного БПЛА, рассказал РИА Новости, что в его квартире от взрыва вылетели все окна. Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил в четверг, что после атаки БПЛА в Ростове-на-Дону повреждены окна и балконы в 10 многоэтажных домах. На данный момент известно о 13 раненых, среди которых двое детей. Шестеро пострадавших находятся в больницах. "Я спал в своей квартире на пятом этаже, проснулся от взрыва. Он был очень сильный. У меня в квартире выбило все окна и снесло остекление на балконе", - рассказал Самир. Он добавил, что полиция приехала очень быстро. "Толком не понял, что произошло. Пока смотрел состояние квартиры, нас уже вывели из здания", - рассказал он. Теперь, по его словам, жильцы ждут, когда на месте закончат работать правоохранители, чтобы их запустили в квартиры.
