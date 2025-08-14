https://ria.ru/20250814/rostov-2035199801.html
В Ростове-на-Дону развернут ПВР для жильцов домов, пострадавших при атаке
2025-08-14T11:24:00+03:00
2025-08-14T11:24:00+03:00
2025-08-14T13:20:00+03:00
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Пункт временного размещения (ПВР) для жильцов домов, пострадавших из-за атаки БПЛА в Ростове-на-Дону, развертывается в 50-й школе, сообщил глава города Александр Скрябин. Глава города сообщил в четверг, что из-за атаки БПЛА получили повреждения многоквартирные дома на улицах Тельмана и Лермонтовской. "Пункт временного размещения для жильцов МКД развертывается на базе 50-й школы. Прошу жителей города сохранять спокойствие", - написал Скрябин в своем Telegram-канале.
