Рейтинг@Mail.ru
В Ростове-на-Дону развернут ПВР для жильцов домов, пострадавших при атаке - РИА Новости, 14.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:24 14.08.2025 (обновлено: 13:20 14.08.2025)
https://ria.ru/20250814/rostov-2035199801.html
В Ростове-на-Дону развернут ПВР для жильцов домов, пострадавших при атаке
В Ростове-на-Дону развернут ПВР для жильцов домов, пострадавших при атаке - РИА Новости, 14.08.2025
В Ростове-на-Дону развернут ПВР для жильцов домов, пострадавших при атаке
Пункт временного размещения (ПВР) для жильцов домов, пострадавших из-за атаки БПЛА в Ростове-на-Дону, развертывается в 50-й школе, сообщил глава города... РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T11:24:00+03:00
2025-08-14T13:20:00+03:00
ростов-на-дону
александр скрябин
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0e/2035238296_0:101:3281:1947_1920x0_80_0_0_949883de786cbb84040fcd409dbc0d48.jpg
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Пункт временного размещения (ПВР) для жильцов домов, пострадавших из-за атаки БПЛА в Ростове-на-Дону, развертывается в 50-й школе, сообщил глава города Александр Скрябин. Глава города сообщил в четверг, что из-за атаки БПЛА получили повреждения многоквартирные дома на улицах Тельмана и Лермонтовской. "Пункт временного размещения для жильцов МКД развертывается на базе 50-й школы. Прошу жителей города сохранять спокойствие", - написал Скрябин в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
ростов-на-дону
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0e/2035238296_275:0:3006:2048_1920x0_80_0_0_4188935d2ba4fbf88105d48db34f3ed4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ростов-на-дону, александр скрябин, происшествия
Ростов-на-Дону, Александр Скрябин, Происшествия
В Ростове-на-Дону развернут ПВР для жильцов домов, пострадавших при атаке

В Ростове-на-Дону в школе развернут ПВР для пострадавших при атаке ВСУ

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС РФ и медики у жилого дома в Ростове-на-Дону, подвергшегося атаке беспилотника ВСУ. 14 августа 2025
Сотрудники МЧС РФ и медики у жилого дома в Ростове-на-Дону, подвергшегося атаке беспилотника ВСУ. 14 августа 2025 - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Сотрудники МЧС РФ и медики у жилого дома в Ростове-на-Дону, подвергшегося атаке беспилотника ВСУ. 14 августа 2025
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Пункт временного размещения (ПВР) для жильцов домов, пострадавших из-за атаки БПЛА в Ростове-на-Дону, развертывается в 50-й школе, сообщил глава города Александр Скрябин.
Глава города сообщил в четверг, что из-за атаки БПЛА получили повреждения многоквартирные дома на улицах Тельмана и Лермонтовской.
"Пункт временного размещения для жильцов МКД развертывается на базе 50-й школы. Прошу жителей города сохранять спокойствие", - написал Скрябин в своем Telegram-канале.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Ростов-на-ДонуАлександр СкрябинПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала