Россия сорвала украинскую ракетную программу

Россия сорвала украинскую ракетную программу - РИА Новости, 14.08.2025

Россия сорвала украинскую ракетную программу

Совместными усилиями ФСБ и российской армии сорваны планы по производству Украиной баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов "Сапсан" для ударов РИА Новости, 14.08.2025

2025-08-14T07:46:00+03:00

2025-08-14T07:46:00+03:00

2025-08-14T07:47:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

ссср

украина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

нато

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Совместными усилиями ФСБ и российской армии сорваны планы по производству Украиной баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов "Сапсан" для ударов вглубь России, нанесено огневое поражение предприятиям ВПК Украины, производившим эти комплексы, говорится в сообщении ФСБ. "Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии с Министерством обороны Российской Федерации в результате проведенной совместной специальной операции нанесено огневое поражение объектам военно-промышленного комплекса Украины, задействованным в создании оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК)", - сообщает ведомство. Как следует из релиза, Украина планировала использовать ракеты для ударов вглубь России. "Украина втайне развивала собственную ракетную программу по технологиями и запасам, оставшимися от СССР. С разрешения представителей НАТО Украина планировала использовать ОТРК "Сапсан" для нанесения ударов вглубь территории России. Но благодаря совместным усилиям ФСБ и Вооруженных Сил России планы по производству украинской ракетной программы сорваны", - подчеркивается в материалах ФСБ к заявлению российской спецслужбы.

2025

