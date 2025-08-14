Рейтинг@Mail.ru
Россия сорвала украинскую ракетную программу
Специальная военная операция на Украине
 
07:46 14.08.2025
Россия сорвала украинскую ракетную программу
Россия сорвала украинскую ракетную программу
Совместными усилиями ФСБ и российской армии сорваны планы по производству Украиной баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов "Сапсан" для ударов РИА Новости, 14.08.2025
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Совместными усилиями ФСБ и российской армии сорваны планы по производству Украиной баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов "Сапсан" для ударов вглубь России, нанесено огневое поражение предприятиям ВПК Украины, производившим эти комплексы, говорится в сообщении ФСБ. "Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии с Министерством обороны Российской Федерации в результате проведенной совместной специальной операции нанесено огневое поражение объектам военно-промышленного комплекса Украины, задействованным в создании оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК)", - сообщает ведомство. Как следует из релиза, Украина планировала использовать ракеты для ударов вглубь России. "Украина втайне развивала собственную ракетную программу по технологиями и запасам, оставшимися от СССР. С разрешения представителей НАТО Украина планировала использовать ОТРК "Сапсан" для нанесения ударов вглубь территории России. Но благодаря совместным усилиям ФСБ и Вооруженных Сил России планы по производству украинской ракетной программы сорваны", - подчеркивается в материалах ФСБ к заявлению российской спецслужбы.
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Совместными усилиями ФСБ и российской армии сорваны планы по производству Украиной баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов "Сапсан" для ударов вглубь России, нанесено огневое поражение предприятиям ВПК Украины, производившим эти комплексы, говорится в сообщении ФСБ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии с Министерством обороны Российской Федерации в результате проведенной совместной специальной операции нанесено огневое поражение объектам военно-промышленного комплекса Украины, задействованным в создании оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК)", - сообщает ведомство.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
ВСУ несут огромные потери в Сумской области, заявили в силовых структурах
Вчера, 06:52
Как следует из релиза, Украина планировала использовать ракеты для ударов вглубь России.
"Украина втайне развивала собственную ракетную программу по технологиями и запасам, оставшимися от СССР. С разрешения представителей НАТО Украина планировала использовать ОТРК "Сапсан" для нанесения ударов вглубь территории России. Но благодаря совместным усилиям ФСБ и Вооруженных Сил России планы по производству украинской ракетной программы сорваны", - подчеркивается в материалах ФСБ к заявлению российской спецслужбы.
Боец рассказал, как ВС России застали врасплох ВСУ под Январским
Вчера, 07:10
Боец рассказал, как ВС России застали врасплох ВСУ под Январским
Вчера, 07:10
 
