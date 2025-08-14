Россия сорвала украинскую ракетную программу
ФСБ: Россия сорвала украинскую ракетную программу
Ракета, выпущенная оперативно-тактическим комплексом "Искандер" по объектам военной инфраструктуры ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Совместными усилиями ФСБ и российской армии сорваны планы по производству Украиной баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов "Сапсан" для ударов вглубь России, нанесено огневое поражение предприятиям ВПК Украины, производившим эти комплексы, говорится в сообщении ФСБ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии с Министерством обороны Российской Федерации в результате проведенной совместной специальной операции нанесено огневое поражение объектам военно-промышленного комплекса Украины, задействованным в создании оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК)", - сообщает ведомство.
Как следует из релиза, Украина планировала использовать ракеты для ударов вглубь России.
"Украина втайне развивала собственную ракетную программу по технологиями и запасам, оставшимися от СССР. С разрешения представителей НАТО Украина планировала использовать ОТРК "Сапсан" для нанесения ударов вглубь территории России. Но благодаря совместным усилиям ФСБ и Вооруженных Сил России планы по производству украинской ракетной программы сорваны", - подчеркивается в материалах ФСБ к заявлению российской спецслужбы.