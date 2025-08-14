https://ria.ru/20250814/rossija-2035319719.html
Россия и США могут договориться о нерасширении НАТО, заявил эксперт
Россия и США могут договориться о нерасширении НАТО, заявил эксперт - РИА Новости, 14.08.2025
Россия и США могут договориться о нерасширении НАТО, заявил эксперт
США и Россия могут договориться напрямую о нерасширении НАТО, заявил РИА Новости заведующий кафедрой российских исследований Университета иностранных языков... РИА Новости, 14.08.2025
СЕУЛ, 14 авг - РИА Новости. США и Россия могут договориться напрямую о нерасширении НАТО, заявил РИА Новости заведующий кафедрой российских исследований Университета иностранных языков Хангук профессор Чже Сун Хун. Профессор подчеркнул, что Россия всегда отмечала при критике расширения НАТО, что "нельзя обеспечивать свою безопасность за счёт безопасности другого". Трамп также скептически относится к расширению НАТО и неоднократно говорил, что вступление Украины в организацию невозможно. По словам эксперта, в то время как вопрос урегулирования ситуации на Украине требует согласия Киева, вопрос расширения НАТО может быть решен между РФ и США. "По вопросу отказа от расширения НАТО США и Россия могут договориться напрямую", - отметил он. Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже. CNN со ссылкой на неназванных чиновников Белого дома сообщил, что встреча пройдет на военной базе Эльмендорф-Ричардсон.
Россия и США могут договориться о нерасширении НАТО, заявил эксперт
