https://ria.ru/20250814/roskomnadzor-2035150778.html

Роскомнадзор предупредил, что сотрудники ведомства не звонят россиянам

Роскомнадзор предупредил, что сотрудники ведомства не звонят россиянам - РИА Новости, 14.08.2025

Роскомнадзор предупредил, что сотрудники ведомства не звонят россиянам

Сотрудники Роскомнадзора, как и других госорганов, не звонят россиянам в соцсетях или мессенджерах и не требуют коды и персональные данные, рассказали РИА... РИА Новости, 14.08.2025

2025-08-14T04:27:00+03:00

2025-08-14T04:27:00+03:00

2025-08-14T04:27:00+03:00

общество

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/106675/75/1066757565_0:52:2001:1177_1920x0_80_0_0_c90a19d0a74564353525300e3a3a4e26.jpg

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Сотрудники Роскомнадзора, как и других госорганов, не звонят россиянам в соцсетях или мессенджерах и не требуют коды и персональные данные, рассказали РИА Новости в ведомстве. "Сотрудники Роскомнадзора, как и других государственных органов, не звонят гражданам и не инициируют общение в социальных сетях или мессенджерах, чтобы запрашивать персональные данные или цифровые коды", - сообщили в ведомстве. Там добавили, что сотрудники Роскомнадзора также не просят удаленный доступ к устройству гражданина, установку новых программ, перевод личных средств якобы на безопасные счета или оформление кредитов. Ранее ведомство сообщило РИА Новости, что мошенники в 2025 году начали применять многоэтапную схему обмана россиян со звонками якобы от службы доставки и сотрудников Роскомнадзора в мессенджерах.

https://ria.ru/20250812/moshenniki-2034704070.html

