На Купянском участке фронта роботы РЭБ прикрывают артиллеристов

На Купянском участке фронта роботы РЭБ прикрывают артиллеристов - РИА Новости, 14.08.2025

На Купянском участке фронта роботы РЭБ прикрывают артиллеристов

14.08.2025

ЛУГАНСК, 14 авг - РИА Новости. Роботизированные комплексы РЭБ прикрывают работу артиллерийских расчетов группировки войск "Запад" на купянском участке фронта, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Расчеты самоходных гаубиц "Мста-С" 275-й самоходного артиллерийского полка 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" ежедневно выполняют боевые задачи по уничтожению различных целей в зоне проведения специальной военной операции", - сообщили в оборонном ведомстве. Уточняется, что расчет самоходной гаубицы "Мста-С", получив разведданные, оперативно занял огневую позицию и беглым огнем уничтожил цели, в том числе опорный пункт и технику ВСУ, замаскированные в лесном массиве. "На протяжении всего времени выполнения боевой задачи артиллеристами их прикрывал расчет роботизированного комплекса. Данный комплекс на гусеничном шасси, управляется дистанционно. Он оснащён системой радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которая блокирует частотные диапазоны, используемые операторами вражеских FPV-дронов. Это полностью исключает возможность передачи управляющих сигналов и видеоданных с беспилотников, обеспечивая безопасность артиллеристов", - сообщили в МО РФ. По данным ведомства, кроме роботизированного комплекса с РЭБ, работу по загрузке самоходной гаубицы снарядами артиллеристам помогал выполнять расчет другого наземного робота на гусеницах, который осуществлял подвоз боеприпасов. Таких помощников можно всё чаще встретить в зоне проведения СВО. Сообщается, что применение FPV-тележек такого типа значительно ускоряет процесс выполнения боевой задачи, что сокращает время нахождения личного состава и техники вне укрытий.

