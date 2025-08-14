Сибирский бизнес усилит свои позиции рынке под брендом "Сделано в России"

https://ria.ru/20250814/rets-2035297582.html

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Более 200 компаний Сибирского федерального округа присоединились к программе продвижения под национальным брендом "Сделано в России", получив соответствующий сертификат от Российского экспортного центра (Группа ВЭБ) - возможности, которые открывает национальный бренд, обсудили 14 августа в Омске на пленарном заседании "Глобальные перспективы для отечественных компаний: национальный бренд "Сделано в России", сообщает центр."Пленарное заседание состоялось в рамках окружного совещания по вопросам реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт" и объединило лучших экспортеров СФО, представителей федеральных и региональных органов власти и деловых объединений. Модерировал сессию заместитель председателя правительства Омской области Андрей Шпиленко. Спикерами выступили заместитель директора департамента международной кооперации и лицензирования Минпромторга России Артур Галиуллин, советник министра сельского хозяйства РФ Андрей Сухарев, вице-президент Российского экспортного центра Александр Молодцов и председатель исполнительного комитета межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение" Геннадий Гусельников", - говорится в сообщении.Центральной темой пленарного заседания стала роль национальных брендов в продвижении российской продукции на зарубежных рынках и возможности, которые открывает перед бизнесом программа "Сделано в России". Обсуждались также приоритетные зарубежные рынки, экспортные возможности промышленности и АПК, а также механизмы региональной поддержки экспорта на примере Омской области и межрегионального сотрудничества для роста несырьевого неэнергетического экспорта на примере Сибири.В ходе пленарного заседания была представлена цифровая кооперационная платформа, которая позволит упростить взаимодействие регионального бизнеса с зарубежными партнерами."Мы стремимся создать все условия для успешной экспортной деятельности омских предприятий. Поэтому не только обсуждаем перспективы, но и активно помогаем заключать реальные сделки. Цифровая кооперационная платформа - еще один важный шаг в этом направлении, действенный инструмент для поддержки экспорта", - уточнил Шпиленко.Спикеры отметили ключевые вызовы, с которыми сталкиваются отечественные компании на внешних рынках, включая низкую узнаваемость брендов, и подчеркнули важность формирования устойчивого национального образа российской продукции."Мы должны и дальше развивать поставки продукции с высокой добавленной стоимостью, ведь именно она формирует репутацию страны как производителя качественных и конкурентоспособных товаров. Особенно это важно для готовой брендированной продукции, которая через розничные сети напрямую попадает к покупателю. Для дальнейшего роста экспорта необходимо активно продвигать российские бренды, выстраивать устойчивые системы дистрибуции на ключевых рынках и обеспечивать стабильность поставок в торговые сети", - подчеркнул Сухарев."Помимо первоочередной экспорто-стимулирующей задачи, бренд "Сделано в России" обладает значительным потенциалом и для стимулирования внутреннего спроса, развития внутренней торговли. Минпромторг старается ориентировать торговые сети и маркетплейсы на необходимость продвижения единого национального бренда. Успешное продвижение национального бренда "Сделано в России" может послужить стимулом для развития региональных брендов и местных производителей, что способствует диверсификации и развитию экономики регионов", - отметил Галиуллин.По словам вице-президента РЭЦ Александра Молодцова, обновленная программа "Сделано в России", утвержденная правительством в 2025 году по инициативе президента РФ, уже доказала свою эффективность, предоставляя бизнесу маркетинговые, сертификационные и выставочные инструменты, востребованные как в России, так и за рубежом. В частности, сертификат "Сделано в России" помогает подтвердить подлинность продукции, экспортируемой в Китай.Российский экспортный центр продвигает продукцию под брендом "Сделано в России" с 2017 года, формируя комплексную экосистему онлайн и офлайн-продвижения: через участие компаний в международных выставках, целевой поиск партнеров, развитие сети магазинов и шоу-румов за рубежом, а также фестивали-ярмарки, которые уже принесли участникам многомиллионные контракты и признание за рубежом. За последние три года поддержкой программы воспользовались более 3,7 тысячи компаний, а объем экспорта, поддержанного ее инструментами, превысил 420 миллиардов рублей.Молодцов подчеркнул, что объединение под единым национальным брендом дает российским производителям конкурентное преимущество, повышает доверие зарубежных партнеров и помогает открывать новые рынки: "Этот знак качества узнают на крупнейших международных площадках, он отпечатался в умах и сердцах покупателей. С каждым новым мероприятием программы растет круг лояльных к российской продукции людей за рубежом".В ходе заседания участникам вручили сертификаты "Сделано в России", подтвердившие высокое качество, надежность и уникальность продукции сибирских экспортеров."Сертификат можно получить по пяти критериям: качество, надежность, уникальность, экологичность и органичность. Для его получения компания и ее продукция или услуги не подвергаются дополнительным проверкам со стороны РЭЦ. Все, что нужно - подать заявку на сайте Российского экспортного центра, прикрепив в электронном виде необходимые документы, и подписать автоматически сформированную анкету", - сообщает РЭЦ.Узнать больше о программе "Сделано в России" можно на официальном сайте.Российский экспортный центр является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг РЭЦ доступны онлайн на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".

