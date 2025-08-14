Региональный экспортный стандарт помогает компаниям СФО наращивать экспорт

https://ria.ru/20250814/rets-2035236104.html

Внедрение Регионального экспортного стандарта (РЭС) в субъектах Сибирского федерального округа (СФО) открывает новые возможности для развития... РИА Новости, 14.08.2025

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Внедрение Регионального экспортного стандарта (РЭС) в субъектах Сибирского федерального округа (СФО) открывает новые возможности для развития внешнеэкономической деятельности местных предприятий и роста несырьевого неэнергетического экспорта, этот вопрос стал центральной темой окружного совещания по реализации нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", которое прошло 14 августа в Омске, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ)."В мероприятии приняли участие около ста представителей федеральных министерств, органов исполнительной власти субъектов СФО, Аппарата полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе, Российского экспортного центра и региональных центров поддержки экспорта. На совещании были подведены промежуточные итоги реализации нацпроекта в регионах округа, рассмотрены новые инструменты создания благоприятных условий для развития экспорта, такие как внедрение Цифрового стандарта региональных услуг и реализация механизма поддержки региональных экспортных программ, а также обозначены приоритеты дальнейшей работы", - говорится в сообщении.Участники окружного совещания обсудили актуальные вопросы реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт": текущие цели, задачи и результаты нацпроекта, внедрение Цифрового стандарта региональных услуг и мер поддержки для экспортеров и поддержку экспортеров в регионах СФО."Достижение национальной цели по увеличению несырьевого неэнергетического экспорта на 70% к 2030 году - задача, требующая максимальной отдачи от регионов. В Омской области, опираясь на опыт Школы экспорта РЭЦ, мы провели "перезагрузку" внешнеэкономической деятельности, вовлекая в эту работу все министерства и ведомства. Разработали годовой план с 500 мероприятиями и внедрили систему ключевых показателей эффективности, что позволило органам власти уделять приоритетное внимание международной повестке. Готовы делиться своим опытом и уверены, что такой подход даст положительный эффект в ближайшей перспективе", - отметил в ходе окружного совещания заместитель председателя правительства Омской области, представитель Омской области при правительстве РФ Андрей Шпиленко.Для увеличения несырьевого неэнергетического экспорта критически важно создание промышленной и логистической инфраструктуры, обеспечивающей эффективность поставок и кооперационный спрос на российскую продукцию за рубежом, подчеркнули участники совещания."Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" тесно взаимоувязан практически со всеми нацпроектами технологического лидерства, которые генерируют необходимую для наращивания экспортных поставок продукцию. И наоборот, экспортный нацпроект открывает возможности масштабирования спроса отечественной продукции за рубежом в текущих геополитических условиях. Надеемся на сохранение и увеличение синергии государства и бизнеса для расширения нашего промышленного присутствия по всему миру", - отметил заместитель директора департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Минпромторга РФ Артур Галиуллин."Согласно задаче, поставленной президентом, к 2030 году мы должны увеличить объем внешних поставок в 1,5 раза - до 55 миллиардов долларов. Для ее достижения необходима активная и скоординированная работа регионов. Минсельхоз выстроил четкий план равномерного роста экспорта для каждого субъекта с учетом его потенциала, отраслевой специфики и прогнозных показателей", - сообщил советник министра сельского хозяйства России Андрей Сухарев.Особое внимание было уделено обновленной версии РЭС, которая начнет действовать в регионах с 2026 года. Разработанный РЭЦ Стандарт 3.0 направлен не только на создание благоприятных условий для экспорта, но и на повышение качества и эффективности работы региональных команд. Он предусматривает новые инструменты - от цифровизации услуг до расширенных мер господдержки для бизнеса.По словам вице-президента РЭЦ Александра Молодцова, внедрение РЭС 3.0 - стратегический шаг для социально-экономического развития регионов. "Российский экспорт - это точка опоры экономики, источник валютных поступлений и роста доходов региональных бюджетов. На один рубль добавленной стоимости продукции ННЭ приходится 2,4 рубля спроса в экономике, в том числе у компаний, которые напрямую не занимаются экспортом. Экспорт уже сегодня создает рабочие места, развивает инфраструктуру и стимулирует кооперацию внутри страны", - сказал он.Молодцов отметил, что укреплять позиции на внешних рынках и осваивать новые ниши компаниям помогает системная поддержка на федеральном и региональном уровнях. Только в 2024 году при содействии РЭЦ экспортеры Сибирского округа поставили за рубеж продукции более чем на 166,5 миллиарда рублей, а комплексную помощь получили порядка 2,8 тысячи компаний региона.Окружное совещание в Омске стало вторым в серии мероприятий, которые проходят в каждом федеральном округе. Итогом станет консолидированный перечень предложений от региональных команд, который будет интегрирован в совместную работу по достижению целей национального проекта.РЭЦ является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг РЭЦ доступны онлайн на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".

