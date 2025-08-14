https://ria.ru/20250814/razvedchiki-2035403004.html
Разведчики взяли под контроль трассу снабжения ВСУ в Красноармейске
Разведчики взяли под контроль трассу снабжения ВСУ в Красноармейске - РИА Новости, 14.08.2025
Разведчики взяли под контроль трассу снабжения ВСУ в Красноармейске
Подразделения разведчиков группировки войск "Центр" взяли под огневой контроль последнюю трассу снабжения ВСУ в Красноармейске, сообщил корреспонденту РИА... РИА Новости, 14.08.2025
СЕЛИДОВО, 14 авг - РИА Новости, Александр Харченко. Подразделения разведчиков группировки войск "Центр" взяли под огневой контроль последнюю трассу снабжения ВСУ в Красноармейске, сообщил корреспонденту РИА Новости разведчик с позывным "Король". "Логистика уже практически отрезана, безопасных путей для передвижения в сам Покровск (украинское название Красноармейска - ред.), Мирноград с этого направления, с нашей стороны, возможности безопасно подобраться на технике у них уже нет", - сказал "Король". Боец добавил, что трасса снабжения была надежно укрыта противодроновой сеткой, что защищало логистику ВСУ, однако разведчикам удалось найти разрывы в сетке и начать уничтожать технику противника внутри противодронового туннеля. "Мы смогли дотянуться до одной из самых основных трасс, защищенных непосредственно сетевым туннелем от начала Гришина до самого Покровска. Мы начали туда дотягиваться, выбирать подходящее время, когда противник больше всего производит движений по этой дороге, что и привело, собственно, (к тому, что - ред.) постепенно со временем дорога жизни в Покровск начала превращаться в дорогу смерти", - заключил "Король". Минобороны РФ в четверг сообщало, что российская группировка войск "Центр" нанесла поражение ВСУ в районе ряда населенных пунктов в ДНР, в том числе у Красноармейска.
Разведчики взяли под контроль трассу снабжения ВСУ в Красноармейске
