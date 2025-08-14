https://ria.ru/20250814/putin-2035405968.html

Путин не настроен против США, считает историк

Путин не настроен против США, считает историк - РИА Новости, 14.08.2025

Путин не настроен против США, считает историк

Президент РФ Владимир Путин не настроен против США, а американский президент Дональд Трамп не имеет ничего против России, такое мнение высказала в беседе с РИА... РИА Новости, 14.08.2025

2025-08-14T23:16:00+03:00

2025-08-14T23:16:00+03:00

2025-08-14T23:16:00+03:00

в мире

россия

сша

америка

владимир путин

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155600/72/1556007211_0:9:2874:1626_1920x0_80_0_0_aa3236d1824a3ed8eaac39607a15f585.jpg

ВАШИНГТОН, 14 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не настроен против США, а американский президент Дональд Трамп не имеет ничего против России, такое мнение высказала в беседе с РИА Новости в преддверии встречи двух лидеров историк Русской Америки Мэрилин Суизи. "Я не думаю, что кто-либо из них настроен антироссийски или антиамерикански" - сказала Суизи. Она отметила, что ожидает саммита с "большим оптимизмом". По ее словам, важно, что он пройдет в тот день, когда Православная церковь в Америке отмечает большой праздник. "Встреча состоится в день Успения Пресвятой Богородицы... Да, для меня это день молитвы и благодарения", - сказала Суизи. Кремль и Белый дом ранее объявили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа.

https://ria.ru/20250814/vstrecha-2035223138.html

россия

сша

америка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сша, америка, владимир путин, дональд трамп