23:16 14.08.2025
Путин не настроен против США, считает историк
ВАШИНГТОН, 14 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не настроен против США, а американский президент Дональд Трамп не имеет ничего против России, такое мнение высказала в беседе с РИА Новости в преддверии встречи двух лидеров историк Русской Америки Мэрилин Суизи. "Я не думаю, что кто-либо из них настроен антироссийски или антиамерикански" - сказала Суизи. Она отметила, что ожидает саммита с "большим оптимизмом". По ее словам, важно, что он пройдет в тот день, когда Православная церковь в Америке отмечает большой праздник. "Встреча состоится в день Успения Пресвятой Богородицы... Да, для меня это день молитвы и благодарения", - сказала Суизи. Кремль и Белый дом ранее объявили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа.
Государственные флаги России и США - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
Эксперт рассказала, чем сотрудничество России и США грозит Европе
