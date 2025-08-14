https://ria.ru/20250814/putin-2035358483.html

Путин не исключил новых договоренностей с США по СНВ

специальная военная операция на украине

в мире

сша

аляска

владимир путин

дональд трамп

встреча путина и трампа на аляске

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/06/2033803356_0:8:2795:1580_1920x0_80_0_0_4380d46277fe0ffb9cc167ac02f08d98.jpg

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Владимир Путин допустил, что следующим шагом в контактах с США может стать выход на договоренности в сфере контроля над стратегическими наступательными вооружениями."(Администрация президента США Дональда Трампа. — Прим. ред.) <...> предпринимает, на мой взгляд, достаточно энергичные и искренние усилия для того, чтобы <...> создать долгосрочные условия мира и между нашими странами, и в Европе, да и в мире в целом — если мы к следующим этапам выйдем на договоренности в области контроля над стратегическими наступательными вооружениями", — сказал он.Об этом президент рассказал на совещании с российским руководством, на котором речь шла о подготовке переговоров с Трампом. Встреча лидеров на высшем уровне состоится завтра.Саммит России и США на АляскеПутин и Трамп встретятся в Анкоридже в пятницу, в 22:30 мск. Саммит пройдет на военной базе Эльмендорф — Ричардсон. Политики сначала пообщаются тет-а-тет, затем — с участием делегаций, переговоры продолжатся за рабочим завтраком.Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса, стороны также обменяются мнениями о сотрудничестве Москвы и Вашингтона. Также главы государств обсудят задачи обеспечения мира и безопасности, вопросы международной и региональной повестки.Подписания документов во время встречи не ожидается. О достигнутых договоренностях лидеры расскажут на совместной пресс-конференции.

сша

аляска

россия

2025

в мире, сша, аляска, владимир путин, дональд трамп, встреча путина и трампа на аляске, россия