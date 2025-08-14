https://ria.ru/20250814/putin-2035328523.html

Путин по пути на Аляску совершит региональную поездку

Путин по пути на Аляску совершит региональную поездку

2025-08-14T17:30:00+03:00

2025-08-14T17:30:00+03:00

2025-08-14T17:39:00+03:00

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин совершит региональную поездку по дороге на Аляску, где состоится российско-американский саммит, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Да", - ответил Песков на соответствующий вопрос в комментарии журналисту "России 1" Павлу Зарубину."Всегда президент использует такие дальние поездки в направлении востока для того, чтобы различные регионы посетить, совместить региональную работу с международными делами. Так будет и на этот раз", - добавил пресс-секретарь президента РФ.

2025

