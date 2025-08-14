Рейтинг@Mail.ru
Путин по пути на Аляску совершит региональную поездку - РИА Новости, 14.08.2025
17:30 14.08.2025 (обновлено: 17:39 14.08.2025)
Путин по пути на Аляску совершит региональную поездку
Путин по пути на Аляску совершит региональную поездку - РИА Новости, 14.08.2025
Путин по пути на Аляску совершит региональную поездку
Президент России Владимир Путин совершит региональную поездку по дороге на Аляску, где состоится российско-американский саммит, заявил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T17:30:00+03:00
2025-08-14T17:39:00+03:00
встреча путина и трампа на аляске
политика
аляска
россия
дмитрий песков
владимир путин
павел зарубин
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин совершит региональную поездку по дороге на Аляску, где состоится российско-американский саммит, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Да", - ответил Песков на соответствующий вопрос в комментарии журналисту "России 1" Павлу Зарубину."Всегда президент использует такие дальние поездки в направлении востока для того, чтобы различные регионы посетить, совместить региональную работу с международными делами. Так будет и на этот раз", - добавил пресс-секретарь президента РФ.
встреча путина и трампа на аляске, политика, аляска, россия, дмитрий песков, владимир путин, павел зарубин
Встреча Путина и Трампа на Аляске, Политика, Аляска, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Павел Зарубин
Путин по пути на Аляску совершит региональную поездку

Песков сообщил, что Путин по пути на Аляску совершит региональную поездку

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин совершит региональную поездку по дороге на Аляску, где состоится российско-американский саммит, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Да", - ответил Песков на соответствующий вопрос в комментарии журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
"Всегда президент использует такие дальние поездки в направлении востока для того, чтобы различные регионы посетить, совместить региональную работу с международными делами. Так будет и на этот раз", - добавил пресс-секретарь президента РФ.
Песков предостерег желающих предсказать результаты саммита на Аляске
Вчера, 17:14
 
Встреча Путина и Трампа на АляскеПолитикаАляскаРоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинПавел Зарубин
 
 
