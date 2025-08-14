https://ria.ru/20250814/putin-2035325119.html
Россия исходит из политической воли президентов на диалог по Украине
Россия исходит из политической воли президентов на диалог по Украине - РИА Новости, 14.08.2025
Россия исходит из политической воли президентов на диалог по Украине
Россия исходит из проявленной президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом политической воли на диалог по украинскому урегулированию, заявил... РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T17:21:00+03:00
2025-08-14T17:21:00+03:00
2025-08-14T17:21:00+03:00
в мире
россия
сша
аляска
владимир путин
дональд трамп
дмитрий песков
встреча путина и трампа на аляске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155600/72/1556007211_0:9:2874:1626_1920x0_80_0_0_aa3236d1824a3ed8eaac39607a15f585.jpg
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Россия исходит из проявленной президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом политической воли на диалог по украинскому урегулированию, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Кремль и Белый дом ранее объявили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. "Исходим при этом из проявленной президентами двух стран доброй политической воли на то, чтобы решать вопросы посредством диалога", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250814/putin-2035321987.html
россия
сша
аляска
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155600/72/1556007211_78:0:2807:2047_1920x0_80_0_0_854bf624cc9a23190a0cc675b22a4237.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, аляска, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков, встреча путина и трампа на аляске
В мире, Россия, США, Аляска, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Встреча Путина и Трампа на Аляске
Россия исходит из политической воли президентов на диалог по Украине
Песков: РФ исходит из проявленной Путиным и Трампом воли на диалог по Украине