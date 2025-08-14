https://ria.ru/20250814/putin-2035325119.html

Россия исходит из политической воли президентов на диалог по Украине

2025-08-14T17:21:00+03:00

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Россия исходит из проявленной президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом политической воли на диалог по украинскому урегулированию, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Кремль и Белый дом ранее объявили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. "Исходим при этом из проявленной президентами двух стран доброй политической воли на то, чтобы решать вопросы посредством диалога", - сказал Песков журналистам.

