Россия исходит из политической воли президентов на диалог по Украине - РИА Новости, 14.08.2025
17:21 14.08.2025
Россия исходит из политической воли президентов на диалог по Украине
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Россия исходит из проявленной президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом политической воли на диалог по украинскому урегулированию, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Кремль и Белый дом ранее объявили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. "Исходим при этом из проявленной президентами двух стран доброй политической воли на то, чтобы решать вопросы посредством диалога", - сказал Песков журналистам.
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Россия исходит из проявленной президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом политической воли на диалог по украинскому урегулированию, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Кремль и Белый дом ранее объявили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа.
"Исходим при этом из проявленной президентами двух стран доброй политической воли на то, чтобы решать вопросы посредством диалога", - сказал Песков журналистам.
В миреРоссияСШААляскаВладимир ПутинДональд ТрампДмитрий ПесковВстреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
Обсуждения
Заголовок открываемого материала