https://ria.ru/20250814/putin-2035301481.html

Эксперт назвал возможные темы переговоров Путина и Трампа

Эксперт назвал возможные темы переговоров Путина и Трампа - РИА Новости, 14.08.2025

Эксперт назвал возможные темы переговоров Путина и Трампа

Освоение Арктики, экономическое и технологическое взаимодействие США и России, вопросы энергоносителе, отношения Китая и Индии, а также украинский конфликт... РИА Новости, 14.08.2025

2025-08-14T16:04:00+03:00

2025-08-14T16:04:00+03:00

2025-08-14T16:04:00+03:00

в мире

россия

сша

арктика

владимир путин

дональд трамп

встреча путина и трампа на аляске

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155600/01/1556000173_0:388:2808:1968_1920x0_80_0_0_09526e95ee5568ca5e6fa4e7172a0a6a.jpg

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Освоение Арктики, экономическое и технологическое взаимодействие США и России, вопросы энергоносителе, отношения Китая и Индии, а также украинский конфликт станут предметами обсуждений президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, считает заместитель генерального директора Консалтинговой группы "Полилог" по GR Никита Сетов. "Эти темы... важны для разговора на высшем уровне. Первое, наверное, это Арктика как территория для освоения, где в том числе, как известно, есть редкоземельные металлы и, в том числе в арктической зоне России... Второй блок - это, естественно, экономическое, технологическое взаимодействие ... нефтегазовые вопросы, вопросы энергоносителей... Ближний Восток - это отношения Китая и Индии", - сказал Сетов на круглом столе Экспертного института социальных исследований на тему: "Саммит Россия — США: прогнозы и ожидания". По мнению эксперта, ситуация вокруг Украины также будет затронута на переговорах, но исключительно этой темой саммит не ограничится. "Уже очевидно, что не стоит всю повестку саммита редуцировать исключительно к украинскому конфликту. Понятно, что эта тема будет, что есть политическая воля эту тему обсуждать", - добавил Сетов. Эксперт также отметил, что главная тема саммита может остаться "за закрытыми дверьми", однако итоги встречи смогут подвести к установлению "общих правил игры" в мировой политике. "Главное, на самом деле, это то, что завтра будет какой-то подход к тому, чтобы установить общие правила игры. Если это диалог двух великих держав, они должны играть по определенным правилам и делать эти правила справедливыми и обязательными ... для всех остальных участников мировой политики", - сказал эксперт. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже. CNN со ссылкой на неназванных чиновников Белого дома сообщил, что встреча пройдет на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. В Белом доме сообщили, что саммит России и США на Аляске будет сосредоточен на украинском конфликте, но лидеры обсудят и двусторонние отношения.

https://ria.ru/20250813/ukraina-2035101117.html

https://ria.ru/20250814/soveschanie-2035246055.html

россия

сша

арктика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сша, арктика, владимир путин, дональд трамп, встреча путина и трампа на аляске