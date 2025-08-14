Эксперт назвал возможные темы переговоров Путина и Трампа
Сетов: Путин и Трамп могут обсудить освоение Арктики, энергоносители и Украину
© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Освоение Арктики, экономическое и технологическое взаимодействие США и России, вопросы энергоносителе, отношения Китая и Индии, а также украинский конфликт станут предметами обсуждений президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, считает заместитель генерального директора Консалтинговой группы "Полилог" по GR Никита Сетов.
"Эти темы... важны для разговора на высшем уровне. Первое, наверное, это Арктика как территория для освоения, где в том числе, как известно, есть редкоземельные металлы и, в том числе в арктической зоне России... Второй блок - это, естественно, экономическое, технологическое взаимодействие ... нефтегазовые вопросы, вопросы энергоносителей... Ближний Восток - это отношения Китая и Индии", - сказал Сетов на круглом столе Экспертного института социальных исследований на тему: "Саммит Россия — США: прогнозы и ожидания".
Макрон раскрыл цели Трампа на встрече с Путиным
13 августа, 18:44
По мнению эксперта, ситуация вокруг Украины также будет затронута на переговорах, но исключительно этой темой саммит не ограничится.
"Уже очевидно, что не стоит всю повестку саммита редуцировать исключительно к украинскому конфликту. Понятно, что эта тема будет, что есть политическая воля эту тему обсуждать", - добавил Сетов.
Эксперт также отметил, что главная тема саммита может остаться "за закрытыми дверьми", однако итоги встречи смогут подвести к установлению "общих правил игры" в мировой политике.
"Главное, на самом деле, это то, что завтра будет какой-то подход к тому, чтобы установить общие правила игры. Если это диалог двух великих держав, они должны играть по определенным правилам и делать эти правила справедливыми и обязательными ... для всех остальных участников мировой политики", - сказал эксперт.
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже. CNN со ссылкой на неназванных чиновников Белого дома сообщил, что встреча пройдет на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. В Белом доме сообщили, что саммит России и США на Аляске будет сосредоточен на украинском конфликте, но лидеры обсудят и двусторонние отношения.
Путин провел совещание перед саммитом на Аляске
Вчера, 13:42