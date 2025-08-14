Путин и Трамп могут обсудить снятие санкций в энергетике, считает эксперт
Юшков: Путин и Трамп могут обсудить снятие санкций с "Арктик СПГ 2"
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп на встрече в пятницу на Аляске могут затронуть снятие санкций в энергетике, в том числе с "Арктик СПГ 2" – реализуемого "Новатэком" крупного проекта по сжижению природного газа (СПГ), такое мнение высказал РИА Новости эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Говоря о газовой отрасли, эксперт напомнил, что Вашингтон ввел санкции в отношении некоторых СПГ-проектов в России. Речь идет в том числе об "Арктик СПГ 2". В конце 2023 года ограничения коснулись ООО "Арктик СПГ 2", а в 2024 году – связанных с проектом компаний и судов.
Российские СПГ-проекты являются конкурентами для Вашингтона на глобальном рынке и снять с них санкции – значит ударить по собственной экономике, собственным проектам, указал Юшков.
"Я думаю, что здесь могут быть какие-то точечные решения. Тот же самый "Арктик СПГ-2". С него могут снять санкции по личной просьбе Владимира Путина, могут пойти навстречу, потому что все-таки уже две очереди работоспособны", – сказал эксперт, отвечая на вопрос, какие вопросы, касающиеся газового рынка, могут обсудить стороны.
"Арктик СПГ 2" – второй крупнотоннажный СПГ-проект "Новатэка". Ресурсной базой является Утреннее месторождение, расположенное на полуострове Гыдан в ЯНАО. Проект предусматривает строительство трех очередей по производству СПГ мощностью по 6,6 миллиона тонн в год. Первый СПГ с проекта получен в 2023 году. "Новатэк" владеет в проекте 60%, еще по 10% принадлежат французской TotalEnergies, китайским CNPC и CNOOC, а также консорциуму J-Arc японских компаний Mitsui и государственной JOGMEC.
