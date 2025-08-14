Рейтинг@Mail.ru
Путин и Трамп могут обсудить снятие санкций в энергетике, считает эксперт - РИА Новости, 14.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:36 14.08.2025
https://ria.ru/20250814/putin-2035268361.html
Путин и Трамп могут обсудить снятие санкций в энергетике, считает эксперт
Путин и Трамп могут обсудить снятие санкций в энергетике, считает эксперт - РИА Новости, 14.08.2025
Путин и Трамп могут обсудить снятие санкций в энергетике, считает эксперт
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп на встрече в пятницу на Аляске могут затронуть снятие санкций в энергетике, в том числе с "Арктик СПГ 2"... РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T14:36:00+03:00
2025-08-14T14:36:00+03:00
вашингтон (штат)
россия
сша
владимир путин
игорь юшков
дональд трамп
арктик спг - 2
новатэк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155601/42/1556014236_0:218:2804:1795_1920x0_80_0_0_fcd58be69ae6428f9821bde4efee42f2.jpg
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп на встрече в пятницу на Аляске могут затронуть снятие санкций в энергетике, в том числе с "Арктик СПГ 2" – реализуемого "Новатэком" крупного проекта по сжижению природного газа (СПГ), такое мнение высказал РИА Новости эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. При этом конкретизировать дальнейшие шаги Москва и Вашингтон будут на дальнейших переговорах, предположил он. Говоря о газовой отрасли, эксперт напомнил, что Вашингтон ввел санкции в отношении некоторых СПГ-проектов в России. Речь идет в том числе об "Арктик СПГ 2". В конце 2023 года ограничения коснулись ООО "Арктик СПГ 2", а в 2024 году – связанных с проектом компаний и судов. Российские СПГ-проекты являются конкурентами для Вашингтона на глобальном рынке и снять с них санкции – значит ударить по собственной экономике, собственным проектам, указал Юшков. "Я думаю, что здесь могут быть какие-то точечные решения. Тот же самый "Арктик СПГ-2". С него могут снять санкции по личной просьбе Владимира Путина, могут пойти навстречу, потому что все-таки уже две очереди работоспособны", – сказал эксперт, отвечая на вопрос, какие вопросы, касающиеся газового рынка, могут обсудить стороны. "Арктик СПГ 2" – второй крупнотоннажный СПГ-проект "Новатэка". Ресурсной базой является Утреннее месторождение, расположенное на полуострове Гыдан в ЯНАО. Проект предусматривает строительство трех очередей по производству СПГ мощностью по 6,6 миллиона тонн в год. Первый СПГ с проекта получен в 2023 году. "Новатэк" владеет в проекте 60%, еще по 10% принадлежат французской TotalEnergies, китайским CNPC и CNOOC, а также консорциуму J-Arc японских компаний Mitsui и государственной JOGMEC.
https://ria.ru/20250808/sanktsii-2034056930.html
https://ria.ru/20250813/ssha-2035122520.html
вашингтон (штат)
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155601/42/1556014236_48:0:2777:2047_1920x0_80_0_0_66dcfd9be4d1dbd3c1d8b9ee8b016c58.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вашингтон (штат), россия, сша, владимир путин, игорь юшков, дональд трамп, арктик спг - 2, новатэк, фонд национальной энергетической безопасности, в мире
Вашингтон (штат), Россия, США, Владимир Путин, Игорь Юшков, Дональд Трамп, Арктик СПГ - 2, Новатэк, Фонд национальной энергетической безопасности, В мире
Путин и Трамп могут обсудить снятие санкций в энергетике, считает эксперт

Юшков: Путин и Трамп могут обсудить снятие санкций с "Арктик СПГ 2"

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп на встрече в пятницу на Аляске могут затронуть снятие санкций в энергетике, в том числе с "Арктик СПГ 2" – реализуемого "Новатэком" крупного проекта по сжижению природного газа (СПГ), такое мнение высказал РИА Новости эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
При этом конкретизировать дальнейшие шаги Москва и Вашингтон будут на дальнейших переговорах, предположил он.
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
Россия находится в списке санкций США с советских времен
8 августа, 04:30
Говоря о газовой отрасли, эксперт напомнил, что Вашингтон ввел санкции в отношении некоторых СПГ-проектов в России. Речь идет в том числе об "Арктик СПГ 2". В конце 2023 года ограничения коснулись ООО "Арктик СПГ 2", а в 2024 году – связанных с проектом компаний и судов.
Российские СПГ-проекты являются конкурентами для Вашингтона на глобальном рынке и снять с них санкции – значит ударить по собственной экономике, собственным проектам, указал Юшков.
"Я думаю, что здесь могут быть какие-то точечные решения. Тот же самый "Арктик СПГ-2". С него могут снять санкции по личной просьбе Владимира Путина, могут пойти навстречу, потому что все-таки уже две очереди работоспособны", – сказал эксперт, отвечая на вопрос, какие вопросы, касающиеся газового рынка, могут обсудить стороны.
"Арктик СПГ 2" – второй крупнотоннажный СПГ-проект "Новатэка". Ресурсной базой является Утреннее месторождение, расположенное на полуострове Гыдан в ЯНАО. Проект предусматривает строительство трех очередей по производству СПГ мощностью по 6,6 миллиона тонн в год. Первый СПГ с проекта получен в 2023 году. "Новатэк" владеет в проекте 60%, еще по 10% принадлежат французской TotalEnergies, китайским CNPC и CNOOC, а также консорциуму J-Arc японских компаний Mitsui и государственной JOGMEC.
Флаги США на фоне Капитолия - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
США ослабили санкции для организации встречи Путина и Трампа
13 августа, 21:22
 
Вашингтон (штат)РоссияСШАВладимир ПутинИгорь ЮшковДональд ТрампАрктик СПГ - 2НоватэкФонд национальной энергетической безопасностиВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала