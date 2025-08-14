https://ria.ru/20250814/putin-2035251843.html
Путин допустил выход на договоренности с США по СНВ
Путин допустил выход на договоренности с США по СНВ - РИА Новости, 14.08.2025
Путин допустил выход на договоренности с США по СНВ
Президент Владимир Путин не исключил, что следующим этапом контактов с США может стать выход на договоренности в области контроля над стратегическими... РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T14:01:00+03:00
2025-08-14T14:01:00+03:00
2025-08-14T17:20:00+03:00
сша
владимир путин
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/06/2033803356_0:8:2795:1580_1920x0_80_0_0_4380d46277fe0ffb9cc167ac02f08d98.jpg
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Президент Владимир Путин не исключил, что следующим этапом контактов с США может стать выход на договоренности в области контроля над стратегическими наступательными вооружениями."(Администрация президента США Дональда Трампа. — Прим. ред.) <...> предпринимает, на мой взгляд, достаточно энергичные и искренние усилия для того, чтобы <...> создать долгосрочные условия мира и между нашими странами, и в Европе, да и в мире в целом — если мы к следующим этапам выйдем на договоренности в области контроля над стратегическими наступательными вооружениями", — сказал он.Путин сегодня провел совещание, посвященное подготовке переговоров с Трампом. Встреча на высшем уровня состоится завтра.Саммит на АляскеВстреча Путина и Трампа начнется в Анкоридже в пятницу в 11:30 по местному времени (22:30 мск). Программу мероприятия уже согласовали, саммит состоится на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске.Сначала лидеры пообщаются наедине, затем — с участием делегаций, переговоры продолжатся за рабочим завтраком. При этом перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов.Главной темой мероприятия станет урегулирование кризиса на Украине. Также главы государств обсудят задачи обеспечения мира и безопасности, вопросы международной и региональной повестки.По итогам переговоров запланирована совместная пресс-конференция.
сша
россия
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/06/2033803356_9:0:2738:2047_1920x0_80_0_0_009f789c2e99da6f6a375c404d3d826f.jpg
