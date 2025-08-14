Рейтинг@Mail.ru
Путин допустил выход на договоренности с США по СНВ - РИА Новости, 14.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:01 14.08.2025 (обновлено: 17:20 14.08.2025)
https://ria.ru/20250814/putin-2035251843.html
Путин допустил выход на договоренности с США по СНВ
Путин допустил выход на договоренности с США по СНВ - РИА Новости, 14.08.2025
Путин допустил выход на договоренности с США по СНВ
Президент Владимир Путин не исключил, что следующим этапом контактов с США может стать выход на договоренности в области контроля над стратегическими... РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T14:01:00+03:00
2025-08-14T17:20:00+03:00
сша
владимир путин
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/06/2033803356_0:8:2795:1580_1920x0_80_0_0_4380d46277fe0ffb9cc167ac02f08d98.jpg
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Президент Владимир Путин не исключил, что следующим этапом контактов с США может стать выход на договоренности в области контроля над стратегическими наступательными вооружениями.&quot;(Администрация президента США Дональда Трампа. — Прим. ред.) &lt;...&gt; предпринимает, на мой взгляд, достаточно энергичные и искренние усилия для того, чтобы &lt;...&gt; создать долгосрочные условия мира и между нашими странами, и в Европе, да и в мире в целом — если мы к следующим этапам выйдем на договоренности в области контроля над стратегическими наступательными вооружениями&quot;, — сказал он.Путин сегодня провел совещание, посвященное подготовке переговоров с Трампом. Встреча на высшем уровня состоится завтра.Саммит на АляскеВстреча Путина и Трампа начнется в Анкоридже в пятницу в 11:30 по местному времени (22:30 мск). Программу мероприятия уже согласовали, саммит состоится на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске.Сначала лидеры пообщаются наедине, затем — с участием делегаций, переговоры продолжатся за рабочим завтраком. При этом перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов.Главной темой мероприятия станет урегулирование кризиса на Украине. Также главы государств обсудят задачи обеспечения мира и безопасности, вопросы международной и региональной повестки.По итогам переговоров запланирована совместная пресс-конференция.
https://ria.ru/20250814/alyaska-2035127518.html
https://ria.ru/20250814/poedinok-2035120138.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/06/2033803356_9:0:2738:2047_1920x0_80_0_0_009f789c2e99da6f6a375c404d3d826f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, владимир путин, россия
США, Владимир Путин, Россия
Путин допустил выход на договоренности с США по СНВ

Путин не исключил новых договоренностей с Трампом по стратегическим вооружениям

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Президент Владимир Путин не исключил, что следующим этапом контактов с США может стать выход на договоренности в области контроля над стратегическими наступательными вооружениями.
«

"(Администрация президента США Дональда Трампа. — Прим. ред.) <...> предпринимает, на мой взгляд, достаточно энергичные и искренние усилия для того, чтобы <...> создать долгосрочные условия мира и между нашими странами, и в Европе, да и в мире в целом — если мы к следующим этапам выйдем на договоренности в области контроля над стратегическими наступательными вооружениями", — сказал он.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
Осталось уговорить Трампа: Европа готова на все для срыва встречи на Аляске
Вчера, 08:00
Путин сегодня провел совещание, посвященное подготовке переговоров с Трампом. Встреча на высшем уровня состоится завтра.

Саммит на Аляске

Встреча Путина и Трампа начнется в Анкоридже в пятницу в 11:30 по местному времени (22:30 мск). Программу мероприятия уже согласовали, саммит состоится на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске.
Сначала лидеры пообщаются наедине, затем — с участием делегаций, переговоры продолжатся за рабочим завтраком. При этом перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов.
Главной темой мероприятия станет урегулирование кризиса на Украине. Также главы государств обсудят задачи обеспечения мира и безопасности, вопросы международной и региональной повестки.
По итогам переговоров запланирована совместная пресс-конференция.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
Поединок века: Путин и Трамп против европейских "ястребов"
Вчера, 08:00
 
СШАВладимир ПутинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала