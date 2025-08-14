Путин допустил выход на договоренности с США по СНВ

https://ria.ru/20250814/putin-2035251843.html

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Президент Владимир Путин не исключил, что следующим этапом контактов с США может стать выход на договоренности в области контроля над стратегическими наступательными вооружениями."(Администрация президента США Дональда Трампа. — Прим. ред.) <...> предпринимает, на мой взгляд, достаточно энергичные и искренние усилия для того, чтобы <...> создать долгосрочные условия мира и между нашими странами, и в Европе, да и в мире в целом — если мы к следующим этапам выйдем на договоренности в области контроля над стратегическими наступательными вооружениями", — сказал он.Путин сегодня провел совещание, посвященное подготовке переговоров с Трампом. Встреча на высшем уровня состоится завтра.Саммит на АляскеВстреча Путина и Трампа начнется в Анкоридже в пятницу в 11:30 по местному времени (22:30 мск). Программу мероприятия уже согласовали, саммит состоится на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске.Сначала лидеры пообщаются наедине, затем — с участием делегаций, переговоры продолжатся за рабочим завтраком. При этом перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов.Главной темой мероприятия станет урегулирование кризиса на Украине. Также главы государств обсудят задачи обеспечения мира и безопасности, вопросы международной и региональной повестки.По итогам переговоров запланирована совместная пресс-конференция.

