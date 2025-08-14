Рейтинг@Mail.ru
Путин провел совещание перед саммитом на Аляске
13:39 14.08.2025
Путин провел совещание перед саммитом на Аляске
Президент России Владимир Путин в рамках подготовки к предстоящей российско-американской встрече на Аляске провел в четверг совещание с членами высшего... РИА Новости, 14.08.2025
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в рамках подготовки к предстоящей российско-американской встрече на Аляске провел в четверг совещание с членами высшего руководства России, а также представителями правительства и администрации президента, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Путин 15 августа встретится с американским президентом Дональдом Трампом."Владимир Путин сегодня в рамках подготовки к предстоящей на Аляске российско-американской встрече в верхах провел совещание с членами высшего руководства России, а также представителями правительства и администрации президента", - сказал Песков.
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в рамках подготовки к предстоящей российско-американской встрече на Аляске провел в четверг совещание с членами высшего руководства России, а также представителями правительства и администрации президента, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Путин 15 августа встретится с американским президентом Дональдом Трампом.
"Владимир Путин сегодня в рамках подготовки к предстоящей на Аляске российско-американской встрече в верхах провел совещание с членами высшего руководства России, а также представителями правительства и администрации президента", - сказал Песков.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
СМИ раскрыли, что устроил Зеленский перед встречей Путина и Трампа
Вчера, 10:06
 
