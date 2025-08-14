https://ria.ru/20250814/putin-2035245277.html
Путин провел совещание перед саммитом на Аляске
Путин провел совещание перед саммитом на Аляске - РИА Новости, 14.08.2025
Путин провел совещание перед саммитом на Аляске
Президент России Владимир Путин в рамках подготовки к предстоящей российско-американской встрече на Аляске провел в четверг совещание с членами высшего... РИА Новости, 14.08.2025
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в рамках подготовки к предстоящей российско-американской встрече на Аляске провел в четверг совещание с членами высшего руководства России, а также представителями правительства и администрации президента, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Путин 15 августа встретится с американским президентом Дональдом Трампом."Владимир Путин сегодня в рамках подготовки к предстоящей на Аляске российско-американской встрече в верхах провел совещание с членами высшего руководства России, а также представителями правительства и администрации президента", - сказал Песков.
