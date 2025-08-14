https://ria.ru/20250814/putin-2035189539.html

Путин призвал обеспечить безопасность беспилотных систем

Путин призвал обеспечить безопасность беспилотных систем

2025-08-14T10:45:00+03:00

россия

владимир путин

политика

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам и гостям Международного форума "Беспилотные системы: технологии будущего" подчеркнул, что государство готово делать всё необходимое, чтобы регуляторные механизмы были максимально эффективными, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Необходимо обеспечивать безопасность беспилотных систем и их защиту от противоправного использования, уделять приоритетное внимание совершенствованию профильного законодательства. Государство готово делать всё необходимое, чтобы регуляторные механизмы в нашей стране были максимально эффективными", - говорится в послании.

россия

2025

Новости

россия, владимир путин, политика