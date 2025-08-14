Рейтинг@Mail.ru
Путин призвал обеспечить безопасность беспилотных систем - РИА Новости, 14.08.2025
10:45 14.08.2025
Путин призвал обеспечить безопасность беспилотных систем
Путин призвал обеспечить безопасность беспилотных систем - РИА Новости, 14.08.2025
Путин призвал обеспечить безопасность беспилотных систем
Президент России Владимир Путин в приветствии участникам и гостям Международного форума "Беспилотные системы: технологии будущего" подчеркнул, что государство... РИА Новости, 14.08.2025
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам и гостям Международного форума "Беспилотные системы: технологии будущего" подчеркнул, что государство готово делать всё необходимое, чтобы регуляторные механизмы были максимально эффективными, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Необходимо обеспечивать безопасность беспилотных систем и их защиту от противоправного использования, уделять приоритетное внимание совершенствованию профильного законодательства. Государство готово делать всё необходимое, чтобы регуляторные механизмы в нашей стране были максимально эффективными", - говорится в послании.
россия
россия, владимир путин, политика
Россия, Владимир Путин, Политика
Путин призвал обеспечить безопасность беспилотных систем

Путин призвал уделять внимание законам в сфере безопасности беспилотных систем

Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам и гостям Международного форума "Беспилотные системы: технологии будущего" подчеркнул, что государство готово делать всё необходимое, чтобы регуляторные механизмы были максимально эффективными, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Необходимо обеспечивать безопасность беспилотных систем и их защиту от противоправного использования, уделять приоритетное внимание совершенствованию профильного законодательства. Государство готово делать всё необходимое, чтобы регуляторные механизмы в нашей стране были максимально эффективными", - говорится в послании.
Путин обратился к участникам форума "Беспилотные системы"
Вчера, 10:28
 
Россия Владимир Путин Политика
 
 
