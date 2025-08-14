https://ria.ru/20250814/putin-2035189539.html
Путин призвал обеспечить безопасность беспилотных систем
Путин призвал обеспечить безопасность беспилотных систем - РИА Новости, 14.08.2025
Путин призвал обеспечить безопасность беспилотных систем
Президент России Владимир Путин в приветствии участникам и гостям Международного форума "Беспилотные системы: технологии будущего" подчеркнул, что государство... РИА Новости, 14.08.2025
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам и гостям Международного форума "Беспилотные системы: технологии будущего" подчеркнул, что государство готово делать всё необходимое, чтобы регуляторные механизмы были максимально эффективными, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Необходимо обеспечивать безопасность беспилотных систем и их защиту от противоправного использования, уделять приоритетное внимание совершенствованию профильного законодательства. Государство готово делать всё необходимое, чтобы регуляторные механизмы в нашей стране были максимально эффективными", - говорится в послании.
Путин призвал обеспечить безопасность беспилотных систем
Путин призвал уделять внимание законам в сфере безопасности беспилотных систем