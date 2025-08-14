https://ria.ru/20250814/put-2035173453.html

Эксперт оценил вероятность визита Трампа в Россию

ПЕКИН, 14 авг - РИА Новости. Личное общение глав РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа может придать новый импульс восстановлению двусторонних отношений и открыть путь для возможного визита американского президента в Россию, рассказал РИА Новости заместитель директора Центра российских и евразийских исследований Восточно-Китайского педагогического университета Вань Цинсун. Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже. CNN со ссылкой на неназванных чиновников Белого дома сообщил, что встреча пройдет на военной базе "Эльмендорф-Ричардсон". По словам эксперта, личное общение Путина и Трампа может "придать новый импульс возобновлению или даже перестроению двусторонних отношений". "Как и во время первого срока Трампа, Россия и США могут создать механизмы переговоров и консультаций на различных уровнях для реализации консенсуса, достигнутого на саммите, что откроет путь для возможного последующего визита Трампа в Россию", - сказал Вань Цинсун. Эксперт подчеркнул, что, учитывая высокий уровень международного внимания, российско-американский саммит является "критически важным для двусторонних отношений и определения направления развития мировой ситуации".

