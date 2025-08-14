https://ria.ru/20250814/prizyv-2035206078.html
Работники, разрабатывавшие украинский "Сапсан", боялись потерять бронь
14.08.2025

Работники, разрабатывавшие украинский "Сапсан", боялись потерять бронь
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Сотрудники военно-промышленного комплекса Украины беспокоились о том, чтобы работников предприятий, занятых производством ракетных комплексов "Сапсан", не призывали в ВСУ и продлевали бы им бронь. Совместными усилиями ФСБ и российской армии сорваны планы по производству Украиной баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов "Сапсан" для ударов вглубь России, нанесено огневое поражение предприятиям ВПК Украины, производившим эти комплексы, заявила российская спецслужба. Телеканал RT опубликовал предоставленную ФСБ запись разговора сотрудников ВПК Украины, обсуждавших сборку и изготовление компонентов ракетного комплекса "Сапсан". "Попрошу, чтобы не призывали, чтобы дали возможность обновить бронь", - говорит один из участников разговора. "Ну, сняли с меня бронь, а чего я - должен идти в военкомат?" - отвечает его собеседник. "Короче, пускай пока не едет?" - уточняет первый говоривший. "Ну, если он не хочет служить", - следует ответ.
Работники, разрабатывавшие украинский "Сапсан", боялись потерять бронь
