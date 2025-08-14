https://ria.ru/20250814/primore-2035147954.html

В Приморье в ходе погони со стрельбой задержали водителя без прав

В Приморье в ходе погони со стрельбой задержали водителя без прав - РИА Новости, 14.08.2025

В Приморье в ходе погони со стрельбой задержали водителя без прав

Полицейские в ходе погони со стрельбой в Приморье задержали иномарку, на которой пытался скрыться юноша без водительских прав, сообщает краевое УМВД РФ. РИА Новости, 14.08.2025

2025-08-14T03:27:00+03:00

2025-08-14T03:27:00+03:00

2025-08-14T03:27:00+03:00

происшествия

лесозаводск

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001960569_0:154:3095:1895_1920x0_80_0_0_08045f65d5560c03c3b891c2006631d2.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 14 авг - РИА Новости. Полицейские в ходе погони со стрельбой в Приморье задержали иномарку, на которой пытался скрыться юноша без водительских прав, сообщает краевое УМВД РФ. Наряд ДПС в городе Лесозаводске поздно вечером обратил внимание на автомобиль Mitsubishi Pajero Junior, его водитель проигнорировал требование об остановке и ускорился, пытаясь скрыться. "Во время преследования водитель Mitsubishi создавал угрозу для жизни и здоровья пассажира, продолжая не реагировать на неоднократные сигналы и призывы к остановке. Инспекторами ДПС было принято решение о применении табельного оружия для пресечения его противоправных действий. После трех предупредительных выстрелов в воздух иномарка была остановлена", - говорится в сообщении. Водитель сопротивлялся при задержании и попытался скрыться от сотрудников полиции. За рулем автомобиля был 19-летний молодой человек без водительских прав. Нарушителя доставили в дежурную часть, на него составили протоколы. Ночь он провел в камере для административно задержанных лиц.

https://ria.ru/20250813/es-2035135074.html

https://ria.ru/20250814/kamchatka-2035142344.html

лесозаводск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, лесозаводск, министерство внутренних дел рф (мвд россии)