В Приморье в ходе погони со стрельбой задержали водителя без прав - РИА Новости, 14.08.2025
03:27 14.08.2025
В Приморье в ходе погони со стрельбой задержали водителя без прав
Полицейские в ходе погони со стрельбой в Приморье задержали иномарку, на которой пытался скрыться юноша без водительских прав, сообщает краевое УМВД РФ.
ВЛАДИВОСТОК, 14 авг - РИА Новости. Полицейские в ходе погони со стрельбой в Приморье задержали иномарку, на которой пытался скрыться юноша без водительских прав, сообщает краевое УМВД РФ. Наряд ДПС в городе Лесозаводске поздно вечером обратил внимание на автомобиль Mitsubishi Pajero Junior, его водитель проигнорировал требование об остановке и ускорился, пытаясь скрыться. "Во время преследования водитель Mitsubishi создавал угрозу для жизни и здоровья пассажира, продолжая не реагировать на неоднократные сигналы и призывы к остановке. Инспекторами ДПС было принято решение о применении табельного оружия для пресечения его противоправных действий. После трех предупредительных выстрелов в воздух иномарка была остановлена", - говорится в сообщении. Водитель сопротивлялся при задержании и попытался скрыться от сотрудников полиции. За рулем автомобиля был 19-летний молодой человек без водительских прав. Нарушителя доставили в дежурную часть, на него составили протоколы. Ночь он провел в камере для административно задержанных лиц.
ВЛАДИВОСТОК, 14 авг - РИА Новости. Полицейские в ходе погони со стрельбой в Приморье задержали иномарку, на которой пытался скрыться юноша без водительских прав, сообщает краевое УМВД РФ.
Наряд ДПС в городе Лесозаводске поздно вечером обратил внимание на автомобиль Mitsubishi Pajero Junior, его водитель проигнорировал требование об остановке и ускорился, пытаясь скрыться.
"Во время преследования водитель Mitsubishi создавал угрозу для жизни и здоровья пассажира, продолжая не реагировать на неоднократные сигналы и призывы к остановке. Инспекторами ДПС было принято решение о применении табельного оружия для пресечения его противоправных действий. После трех предупредительных выстрелов в воздух иномарка была остановлена", - говорится в сообщении.
Водитель сопротивлялся при задержании и попытался скрыться от сотрудников полиции. За рулем автомобиля был 19-летний молодой человек без водительских прав.
Нарушителя доставили в дежурную часть, на него составили протоколы. Ночь он провел в камере для административно задержанных лиц.
