https://ria.ru/20250814/primety-2035151318.html
Исследование: каждый второй россиянин верит в "денежные" приметы
Исследование: каждый второй россиянин верит в "денежные" приметы - РИА Новости, 14.08.2025
Исследование: каждый второй россиянин верит в "денежные" приметы
Каждый второй россиянин (55%) верит в "денежные" ритуалы и приметы, сообщается в исследовании финансового маркетплейса "Сравни", которое есть у РИА Новости. РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T04:43:00+03:00
2025-08-14T04:43:00+03:00
2025-08-14T04:43:00+03:00
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1b/1905631706_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_ac994223aaa2831a55ef05382be1149c.jpg
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Каждый второй россиянин (55%) верит в "денежные" ритуалы и приметы, сообщается в исследовании финансового маркетплейса "Сравни", которое есть у РИА Новости. "Традиции не сдают позиций: 55% опрошенных признались, что верят в "денежные" ритуалы и приметы. Каждый четвертый (28%) соблюдает все известные ему денежные приметы, 16% категорически не разрешают свистеть в доме, опасаясь финансовых проблем, а 11% носят денежную мышку в кошельке", - говорится там. Исследование основано на опросе 1500 респондентов старше 18 лет из всех регионов РФ. Аналитики выяснили, что 60% респондентов разделяют отношение к деньгам как к "энергии", считая, что правильное отношение к финансам – это скорее психологический фактор, нежели мистический. При этом 95% участников исследования не воспринимают экономию как отказ от радостей жизни, считая ее умным планированием. А 53% респондентов ведут учет доходов и расходов, подтверждая приверженность финансовой дисциплине и расхожему мнению, что "деньги любят счет". Вместе с тем исследование показало пробелы в инвестиционной грамотности россиян. Так, среди опрошенных 47% заявили, что не разбираются в инвестициях, а 15% уверены, что инвестировать могут только обеспеченные люди. Только 38% участников исследования полагают, что инвестировать можно и при наличии небольших сумм. При этом 53% считают, что обеспеченные люди не экономят каждую копейку, а скорее инвестируют свои средства, сохраняя или приумножая капитал.
https://ria.ru/20250810/traty-2034405541.html
https://ria.ru/20250807/valyuta-2034019082.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1b/1905631706_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_295faff607783eff2b00a27e98598855.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия
Исследование: каждый второй россиянин верит в "денежные" приметы
Каждый второй россиянин верит в денежные приметы
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Каждый второй россиянин (55%) верит в "денежные" ритуалы и приметы, сообщается в исследовании финансового маркетплейса "Сравни", которое есть у РИА Новости.
"Традиции не сдают позиций: 55% опрошенных признались, что верят в "денежные" ритуалы и приметы. Каждый четвертый (28%) соблюдает все известные ему денежные приметы, 16% категорически не разрешают свистеть в доме, опасаясь финансовых проблем, а 11% носят денежную мышку в кошельке", - говорится там.
Исследование основано на опросе 1500 респондентов старше 18 лет из всех регионов РФ
.
Аналитики выяснили, что 60% респондентов разделяют отношение к деньгам как к "энергии", считая, что правильное отношение к финансам – это скорее психологический фактор, нежели мистический.
При этом 95% участников исследования не воспринимают экономию как отказ от радостей жизни, считая ее умным планированием. А 53% респондентов ведут учет доходов и расходов, подтверждая приверженность финансовой дисциплине и расхожему мнению, что "деньги любят счет".
Вместе с тем исследование показало пробелы в инвестиционной грамотности россиян. Так, среди опрошенных 47% заявили, что не разбираются в инвестициях, а 15% уверены, что инвестировать могут только обеспеченные люди. Только 38% участников исследования полагают, что инвестировать можно и при наличии небольших сумм.
При этом 53% считают, что обеспеченные люди не экономят каждую копейку, а скорее инвестируют свои средства, сохраняя или приумножая капитал.