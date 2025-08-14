https://ria.ru/20250814/pravitelstvo-2035382109.html

Правительство обнулило нормы обязательной продажи валютной выручки

Правительство обнулило нормы обязательной продажи валютной выручки - РИА Новости, 14.08.2025

Правительство обнулило нормы обязательной продажи валютной выручки

Правительство России обнулило нормативы обязательной продажи валютной выручки экспортерами, сообщила пресс-служба кабмина. РИА Новости, 14.08.2025

2025-08-14T19:14:00+03:00

2025-08-14T19:14:00+03:00

2025-08-14T23:23:00+03:00

экономика

россия

михаил мишустин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/13/1577478207_0:176:3071:1903_1920x0_80_0_0_f136423f39e39ab74b941ce51918b9ce.jpg

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Правительство России обнулило нормативы обязательной продажи валютной выручки экспортерами, сообщила пресс-служба кабмина."Для российских экспортеров снижен до нуля размер обязательной репатриации и продажи валютной выручки", — отметили там.Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин."Решение принято в связи с укреплением и стабилизацией курса национальной валюты, а также отсутствием проблем с валютной ликвидностью", — пояснили в пресс-службе. Механизм обязательной продажи валютной выручки экспортерами ввели в октябре 2023 года для обеспечения стабильности курса рубля. Затем эту норму неоднократно смягчали. Так, сначала порог репатриации составлял 80 процентов, затем разрешили зачислять на счета в уполномоченных банках не менее 60 процентов полученной валюты, а с середины июля 2024-го — не менее 40. Порог суммарной продажи выручки, полученной по внешнеторговым контрактам, сначала составлял 50 процентов, а в октябре 2024 года его снизили до 25. В мае кабмин утвердил постановление об обязательной продаже валютной выручки экспортерами до 30 апреля 2026-го.

https://ria.ru/20250620/novak-2024178440.html

https://ria.ru/20250805/rubl-2033377531.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, михаил мишустин