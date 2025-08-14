Рейтинг@Mail.ru
19:14 14.08.2025 (обновлено: 23:23 14.08.2025)
Правительство обнулило нормы обязательной продажи валютной выручки
Правительство обнулило нормы обязательной продажи валютной выручки
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Правительство России обнулило нормативы обязательной продажи валютной выручки экспортерами, сообщила пресс-служба кабмина.&quot;Для российских экспортеров снижен до нуля размер обязательной репатриации и продажи валютной выручки&quot;, — отметили там.Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин."Решение принято в связи с укреплением и стабилизацией курса национальной валюты, а также отсутствием проблем с валютной ликвидностью", — пояснили в пресс-службе. Механизм обязательной продажи валютной выручки экспортерами ввели в октябре 2023 года для обеспечения стабильности курса рубля. Затем эту норму неоднократно смягчали. Так, сначала порог репатриации составлял 80 процентов, затем разрешили зачислять на счета в уполномоченных банках не менее 60 процентов полученной валюты, а с середины июля 2024-го — не менее 40. Порог суммарной продажи выручки, полученной по внешнеторговым контрактам, сначала составлял 50 процентов, а в октябре 2024 года его снизили до 25. В мае кабмин утвердил постановление об обязательной продаже валютной выручки экспортерами до 30 апреля 2026-го.
© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкДом Правительства Российской Федерации
Дом Правительства Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Дом Правительства Российской Федерации. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Правительство России обнулило нормативы обязательной продажи валютной выручки экспортерами, сообщила пресс-служба кабмина.
"Для российских экспортеров снижен до нуля размер обязательной репатриации и продажи валютной выручки", — отметили там.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
"Решение принято в связи с укреплением и стабилизацией курса национальной валюты, а также отсутствием проблем с валютной ликвидностью", — пояснили в пресс-службе.
Механизм обязательной продажи валютной выручки экспортерами ввели в октябре 2023 года для обеспечения стабильности курса рубля. Затем эту норму неоднократно смягчали.
Так, сначала порог репатриации составлял 80 процентов, затем разрешили зачислять на счета в уполномоченных банках не менее 60 процентов полученной валюты, а с середины июля 2024-го — не менее 40. Порог суммарной продажи выручки, полученной по внешнеторговым контрактам, сначала составлял 50 процентов, а в октябре 2024 года его снизили до 25.
В мае кабмин утвердил постановление об обязательной продаже валютной выручки экспортерами до 30 апреля 2026-го.
