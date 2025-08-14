Рейтинг@Mail.ru
Умерли двое подростков, пострадавших при пожаре в автоприцепе в Чебоксарах
15:52 14.08.2025
Умерли двое подростков, пострадавших при пожаре в автоприцепе в Чебоксарах
Умерли двое подростков, пострадавших при пожаре в автоприцепе в Чебоксарах
происшествия
чебоксары
россия
чувашская республика (чувашия)
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 авг - РИА Новости. Двое из четырех подростков, получивших обширные ожоги при возгорании автоприцепа в Чебоксарах и доставленных в ожоговый центр Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ) в Нижнем Новгороде, скончались, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Чувашии Алевтина Федорова в Telegram-канале. Ранее МВД Чувашии сообщало, что 8 августа в Чебоксарах во время движения загорелся прицеп ВАЗ-21102, где перевозили канистры с бензином и оборудование для стрижки газонов. Также в прицепе в нарушение правил находились люди. Пострадали пять человек. 9 августа четверых подростков 16-17 лет в тяжелом состоянии с 90, 70, 60 и 23% ожогов тела привезли в нижегородский ожоговый центр. "Двое подростков, пострадавших на прошлой неделе в результате возгорания автотранспорта, погибли… Врачи ожогового центра нижегородского НИИ травматологии и ортопедии, куда были доставлены пострадавшие, сделали все возможное, но травмы оказались слишком тяжелыми. В настоящее время врачи продолжают бороться за жизнь еще двоих подростков", - написала Федорова. Она выразила соболезнования близким погибших подростков, пообещав оказать помощь и поддержку. Следственным управление СКР по Чувашии возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 216 УК РФ (Нарушение правил безопасности при ведении иных работ). Также организована прокурорская проверка, в ходе которой будут установлены подробные обстоятельства происшествия, условия труда и последующей перевозки несовершеннолетних работников.
чебоксары
россия
чувашская республика (чувашия)
Умерли двое подростков, пострадавших при пожаре в автоприцепе в Чебоксарах

Двое подростков, получивших ожоги при пожаре в автоприцепе в Чебоксарах, погибли

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 авг - РИА Новости. Двое из четырех подростков, получивших обширные ожоги при возгорании автоприцепа в Чебоксарах и доставленных в ожоговый центр Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ) в Нижнем Новгороде, скончались, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Чувашии Алевтина Федорова в Telegram-канале.
Ранее МВД Чувашии сообщало, что 8 августа в Чебоксарах во время движения загорелся прицеп ВАЗ-21102, где перевозили канистры с бензином и оборудование для стрижки газонов. Также в прицепе в нарушение правил находились люди. Пострадали пять человек. 9 августа четверых подростков 16-17 лет в тяжелом состоянии с 90, 70, 60 и 23% ожогов тела привезли в нижегородский ожоговый центр.
"Двое подростков, пострадавших на прошлой неделе в результате возгорания автотранспорта, погибли… Врачи ожогового центра нижегородского НИИ травматологии и ортопедии, куда были доставлены пострадавшие, сделали все возможное, но травмы оказались слишком тяжелыми. В настоящее время врачи продолжают бороться за жизнь еще двоих подростков", - написала Федорова.
Она выразила соболезнования близким погибших подростков, пообещав оказать помощь и поддержку.
Следственным управление СКР по Чувашии возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 216 УК РФ (Нарушение правил безопасности при ведении иных работ). Также организована прокурорская проверка, в ходе которой будут установлены подробные обстоятельства происшествия, условия труда и последующей перевозки несовершеннолетних работников.
