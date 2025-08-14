https://ria.ru/20250814/pozhar-2035298736.html

Умерли двое подростков, пострадавших при пожаре в автоприцепе в Чебоксарах

Умерли двое подростков, пострадавших при пожаре в автоприцепе в Чебоксарах - РИА Новости, 14.08.2025

Умерли двое подростков, пострадавших при пожаре в автоприцепе в Чебоксарах

Двое из четырех подростков, получивших обширные ожоги при возгорании автоприцепа в Чебоксарах и доставленных в ожоговый центр Приволжского исследовательского... РИА Новости, 14.08.2025

2025-08-14T15:52:00+03:00

2025-08-14T15:52:00+03:00

2025-08-14T15:52:00+03:00

происшествия

чебоксары

россия

чувашская республика (чувашия)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/02/2026723995_0:284:3071:2011_1920x0_80_0_0_9719be5da4c2e10d23fe920d6a1eda98.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 авг - РИА Новости. Двое из четырех подростков, получивших обширные ожоги при возгорании автоприцепа в Чебоксарах и доставленных в ожоговый центр Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ) в Нижнем Новгороде, скончались, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Чувашии Алевтина Федорова в Telegram-канале. Ранее МВД Чувашии сообщало, что 8 августа в Чебоксарах во время движения загорелся прицеп ВАЗ-21102, где перевозили канистры с бензином и оборудование для стрижки газонов. Также в прицепе в нарушение правил находились люди. Пострадали пять человек. 9 августа четверых подростков 16-17 лет в тяжелом состоянии с 90, 70, 60 и 23% ожогов тела привезли в нижегородский ожоговый центр. "Двое подростков, пострадавших на прошлой неделе в результате возгорания автотранспорта, погибли… Врачи ожогового центра нижегородского НИИ травматологии и ортопедии, куда были доставлены пострадавшие, сделали все возможное, но травмы оказались слишком тяжелыми. В настоящее время врачи продолжают бороться за жизнь еще двоих подростков", - написала Федорова. Она выразила соболезнования близким погибших подростков, пообещав оказать помощь и поддержку. Следственным управление СКР по Чувашии возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 216 УК РФ (Нарушение правил безопасности при ведении иных работ). Также организована прокурорская проверка, в ходе которой будут установлены подробные обстоятельства происшествия, условия труда и последующей перевозки несовершеннолетних работников.

https://ria.ru/20250731/tatarstan-2032570028.html

https://ria.ru/20250806/podzhog-2033699270.html

чебоксары

россия

чувашская республика (чувашия)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, чебоксары, россия, чувашская республика (чувашия)