Успенский пост по православному календарю

Успенский пост – последний из многодневных постов в церковном году и единственный, посвященный Богородице.

Успенский пост – последний из многодневных постов в церковном году и единственный, посвященный Богородице. Сроки Успенского поста неподвижны – с 14 по 27 августа (с 1 по 14 августа по старому стилю). Завершается он праздником Успения Пресвятой Богородицы.Это также и самый короткий пост – всего две недели.Успенский пост дошел до нас с древних времен христианства, упоминания о нем известны с 450 года.Начинается он с праздника "Происхождение (изнесение) честных древ Животворящего Креста Господня", что означает крестный ход.По принятому в православной церкви чину в этот день совершается поклонение Кресту, на котором был распят Иисус Христос (по чину Крестопоклонной недели Великого поста), и малое освящение воды.В народе этот день называют Медовым спасом, так как в конце литургии совершается освящение меда нового урожая, а православные хозяйки, по традиции, пекут постные блины со свежим медом. В сельских регионах традиционно добавляют к сладкому кушанью мак – либо в мед, либо в тесто.19 августа (6 августа по старому стилю) – праздник Преображения Господня, посвященный воспоминанию о великом событии в жизни Иисуса Христа, когда Он, совершив половину Своего земного служения, преобразился пред учениками и показал славу Своего Божества. По давней традиции на Руси в этот день совершается освящение яблок и других плодов нового урожая, отчего сам праздник в народе именуется Яблочным спасом. Существует традиция "не есть яблоки до Преображения" – то есть запрет (по Типикону) на вкушение яблок и винограда нового урожая. Его смысл в том, чтобы сначала освящать начатки урожая, а затем вкушать их.Заканчивается пост двунадесятым праздником Успения Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии 28 августа (15 августа по старому стилю). Слово "успение", однокоренное со словом "усопший", означает "сон". Так в Церкви называют день кончины Пресвятой Богородицы.В праздник Успения церковь прославляет Богоматерь, которая, приняв под свое покровительство род человеческий, ходатайствует за него пред Богом. Празднование этого дня учит, что смерть есть не уничтожение бытия человека, а только переход от земной жизни – к жизни небесной, к вечному бессмертию. По церковному преданию Богородица узнала о времени своего перехода из этого мира от Архангела Гавриила и готовилась к этому событию постом и усиленной молитвой, хотя и не нуждалась в очищении души или исправлении – вся ее жизнь была образцом святости и жертвенности. Православные постятся, подражая подвигу Пресвятой Богородицы, желая хотя бы отчасти уподобиться ее чистоте.В церкви особо подчеркивается, что пост кардинально отличается от вегетарианства или обычной диеты: это в первую очередь воздержание ради Христа – как в телесных удовольствиях, так и в душевных развлечениях. Верующие стараются с помощью Божией победить определенный свой недостаток, вернуть мир и согласие в те отношения с ближними, где они утеряны.Успенский пост считается строгим, когда принято воздерживаться от употребления в пищу мяса, молока, яиц и рыбы, в том числе в составе различных продуктов. Есть рыбу можно только в праздник Преображения Господня – 19 августа (6 августа по старому стилю). Успенский пост, как и Великий, был особенно строг к развлечениям. Во время этих постов в императорской России даже гражданские законы запрещали публичные маскарады, спектакли и иные зрелища.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников.

