Посольство в Норвегии прокомментировало обвинения в адрес России

14.08.2025

Посольство в Норвегии прокомментировало обвинения в адрес России

Обвинения норвежских спецслужб в адрес якобы пророссийских хакеров в кибератаке необоснованны и политически мотивированы, такие утверждения распространяются с... РИА Новости, 14.08.2025

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Обвинения норвежских спецслужб в адрес якобы пророссийских хакеров в кибератаке необоснованны и политически мотивированы, такие утверждения распространяются с целью дискредитации России и усиления милитаристских настроений в Норвегии, заявили в посольстве России в Осло. Глава полицейской службы безопасности Норвегии (PST) Беате Гангос в среду бездоказательно обвинила якобы "связанных с Россией" хакеров в кибератаке со взломом системы управления плотиной на западе страны. "Норвежские власти не раз приписывали России или неким "пророссийским хакерам" якобы имевшие здесь место кибератаки, при этом не подкрепляя свои обвинения какими-либо доказательствами… Рассматриваем очередные обвинения со стороны норвежских спецслужб как необоснованные и политически мотивированные", - говорится в комментарии посольства газете Aftenposten. Текст комментария размещен в Telegram-канале дипмиссии. Как отметили дипломаты, проблематика международной информационной безопасности требует профессионального обсуждения по линии профильных ведомств. "Огульные обвинения здесь неуместны и бесполезны. Мы неоднократно предлагали норвежским властям наладить взаимодействие с российским Национальным координационным центром по компьютерным инцидентам. Однако отклика на это предложение не последовало", - добавили в посольстве. По словам дипмиссии, полицейская служба безопасности Норвегии таким образом безуспешно пытается подкрепить придуманную ей же самой в февральском докладе мифическую угрозу российских диверсий против объектов инфраструктуры Норвегии в этом году. "Подобные утверждения распространяются с целью дискредитации России и усиления милитаристских настроений в Норвегии. Такая обработка норвежского общества, очевидно, может быть использована в провокационных целях, в том числе и внешними силами, в интересах дальнейшего раскручивания русофобской истерии и соответственно ухудшения российско-норвежских отношений", - подчеркнули в посольстве. В дипмиссии добавили, что такого рода заявления являются одним из инструментов масштабной "гибридной войны", которую Норвегия ведет против России вместе с другими государствами Запада. "Такие откровенно недружественные действия делают Норвегию опасной для нас страной, от которой исходят риски и угрозы для национальной безопасности Российской Федерации", - заключили в посольстве. Обвинения России в хакерстве - излюбленное хобби во всем мире, заявлял ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Власти РФ неоднократно отрицали причастность к кибератакам и хакерской деятельности, выражали готовность сотрудничать в борьбе с хакерами и вести диалог по кибербезопасности.

