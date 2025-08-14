Рейтинг@Mail.ru
Посольство в Норвегии прокомментировало обвинения в адрес России - РИА Новости, 14.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:41 14.08.2025
https://ria.ru/20250814/posolstvo-2035271471.html
Посольство в Норвегии прокомментировало обвинения в адрес России
Посольство в Норвегии прокомментировало обвинения в адрес России - РИА Новости, 14.08.2025
Посольство в Норвегии прокомментировало обвинения в адрес России
Обвинения норвежских спецслужб в адрес якобы пророссийских хакеров в кибератаке необоснованны и политически мотивированы, такие утверждения распространяются с... РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T14:41:00+03:00
2025-08-14T14:41:00+03:00
в мире
россия
норвегия
осло
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102660/91/1026609112_0:237:3076:1967_1920x0_80_0_0_3a23a3eaebf6e3574bd67bf7ef6e383f.jpg
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Обвинения норвежских спецслужб в адрес якобы пророссийских хакеров в кибератаке необоснованны и политически мотивированы, такие утверждения распространяются с целью дискредитации России и усиления милитаристских настроений в Норвегии, заявили в посольстве России в Осло. Глава полицейской службы безопасности Норвегии (PST) Беате Гангос в среду бездоказательно обвинила якобы "связанных с Россией" хакеров в кибератаке со взломом системы управления плотиной на западе страны. "Норвежские власти не раз приписывали России или неким "пророссийским хакерам" якобы имевшие здесь место кибератаки, при этом не подкрепляя свои обвинения какими-либо доказательствами… Рассматриваем очередные обвинения со стороны норвежских спецслужб как необоснованные и политически мотивированные", - говорится в комментарии посольства газете Aftenposten. Текст комментария размещен в Telegram-канале дипмиссии. Как отметили дипломаты, проблематика международной информационной безопасности требует профессионального обсуждения по линии профильных ведомств. "Огульные обвинения здесь неуместны и бесполезны. Мы неоднократно предлагали норвежским властям наладить взаимодействие с российским Национальным координационным центром по компьютерным инцидентам. Однако отклика на это предложение не последовало", - добавили в посольстве. По словам дипмиссии, полицейская служба безопасности Норвегии таким образом безуспешно пытается подкрепить придуманную ей же самой в февральском докладе мифическую угрозу российских диверсий против объектов инфраструктуры Норвегии в этом году. "Подобные утверждения распространяются с целью дискредитации России и усиления милитаристских настроений в Норвегии. Такая обработка норвежского общества, очевидно, может быть использована в провокационных целях, в том числе и внешними силами, в интересах дальнейшего раскручивания русофобской истерии и соответственно ухудшения российско-норвежских отношений", - подчеркнули в посольстве. В дипмиссии добавили, что такого рода заявления являются одним из инструментов масштабной "гибридной войны", которую Норвегия ведет против России вместе с другими государствами Запада. "Такие откровенно недружественные действия делают Норвегию опасной для нас страной, от которой исходят риски и угрозы для национальной безопасности Российской Федерации", - заключили в посольстве. Обвинения России в хакерстве - излюбленное хобби во всем мире, заявлял ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Власти РФ неоднократно отрицали причастность к кибератакам и хакерской деятельности, выражали готовность сотрудничать в борьбе с хакерами и вести диалог по кибербезопасности.
https://ria.ru/20250730/moldaviya-2032377623.html
https://ria.ru/20250730/rossija-2032352784.html
https://ria.ru/20250729/gosduma-2032234310.html
россия
норвегия
осло
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102660/91/1026609112_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_637e8529cbf3db5dc749ea666b61c7aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, норвегия, осло, дмитрий песков
В мире, Россия, Норвегия, Осло, Дмитрий Песков
Посольство в Норвегии прокомментировало обвинения в адрес России

Посольство РФ назвало обвинения Норвегии в кибератаке необоснованными

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкГорода мира. Осло
Города мира. Осло - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Города мира. Осло. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Обвинения норвежских спецслужб в адрес якобы пророссийских хакеров в кибератаке необоснованны и политически мотивированы, такие утверждения распространяются с целью дискредитации России и усиления милитаристских настроений в Норвегии, заявили в посольстве России в Осло.
Глава полицейской службы безопасности Норвегии (PST) Беате Гангос в среду бездоказательно обвинила якобы "связанных с Россией" хакеров в кибератаке со взломом системы управления плотиной на западе страны.
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
Эксперт прокомментировала обвинения Санду в адрес России
30 июля, 14:46
"Норвежские власти не раз приписывали России или неким "пророссийским хакерам" якобы имевшие здесь место кибератаки, при этом не подкрепляя свои обвинения какими-либо доказательствами… Рассматриваем очередные обвинения со стороны норвежских спецслужб как необоснованные и политически мотивированные", - говорится в комментарии посольства газете Aftenposten. Текст комментария размещен в Telegram-канале дипмиссии.
Как отметили дипломаты, проблематика международной информационной безопасности требует профессионального обсуждения по линии профильных ведомств.
"Огульные обвинения здесь неуместны и бесполезны. Мы неоднократно предлагали норвежским властям наладить взаимодействие с российским Национальным координационным центром по компьютерным инцидентам. Однако отклика на это предложение не последовало", - добавили в посольстве.
По словам дипмиссии, полицейская служба безопасности Норвегии таким образом безуспешно пытается подкрепить придуманную ей же самой в февральском докладе мифическую угрозу российских диверсий против объектов инфраструктуры Норвегии в этом году.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
Кремль отреагировал на обвинения Молдавии о вмешательстве России в выборы
30 июля, 13:48
"Подобные утверждения распространяются с целью дискредитации России и усиления милитаристских настроений в Норвегии. Такая обработка норвежского общества, очевидно, может быть использована в провокационных целях, в том числе и внешними силами, в интересах дальнейшего раскручивания русофобской истерии и соответственно ухудшения российско-норвежских отношений", - подчеркнули в посольстве.
В дипмиссии добавили, что такого рода заявления являются одним из инструментов масштабной "гибридной войны", которую Норвегия ведет против России вместе с другими государствами Запада.
"Такие откровенно недружественные действия делают Норвегию опасной для нас страной, от которой исходят риски и угрозы для национальной безопасности Российской Федерации", - заключили в посольстве.
Обвинения России в хакерстве - излюбленное хобби во всем мире, заявлял ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Власти РФ неоднократно отрицали причастность к кибератакам и хакерской деятельности, выражали готовность сотрудничать в борьбе с хакерами и вести диалог по кибербезопасности.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
В Госдуме ответили на обвинения Трампа в адрес России
29 июля, 21:21
 
В миреРоссияНорвегияОслоДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала