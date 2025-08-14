https://ria.ru/20250814/posol-2035393251.html
Посол Индии рассказал о ключевых аспектах отношений Москвы и Нью-Дели
Посол Индии рассказал о ключевых аспектах отношений Москвы и Нью-Дели - РИА Новости, 14.08.2025
Посол Индии рассказал о ключевых аспектах отношений Москвы и Нью-Дели
Ключевым аспектом двусторонних отношений между РФ и Индией являются не только экономические и торговые связи, но культурные, а также взаимоотношения между... РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T20:44:00+03:00
2025-08-14T20:44:00+03:00
2025-08-14T20:44:00+03:00
россия
индия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0e/2035370513_0:24:2868:1637_1920x0_80_0_0_ffc3e1cd0ecaef6b97e2adee33d9db59.jpg
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Ключевым аспектом двусторонних отношений между РФ и Индией являются не только экономические и торговые связи, но культурные, а также взаимоотношения между людьми, заявил посол Индии в РФ Винай Кумар. "Один из важных аспектов наших двусторонних отношений заключается не только в торговле, коммерции ... атомной энергетике и обороне, но и в связях между людьми, взаимных чувств и развитии взаимопонимания. Для достижения этих целей фестиваль будет играть очень важную роль", - сказал дипломат. Он отметил, что главной целью проведения индийских фестивалей в России, в том числе фестиваля "День Индии" в Москве, является укрепление культурных взаимоотношений между странами. Посол добавил, что фестиваль поможет прикоснуться к индийским традициям, танцам, еде, музыке, чтобы гости вдохновились атмосферой и посетили Индию. Десятый фестиваль "День Индии" стартовал в Москве в четверг на территории южного ландшафтного парка "Остров мечты". Фестиваль приурочен к 79-й годовщине независимости Индии, а также к 78-летию установления дипломатических отношений с Россией. Ключевая тема фестиваля этого года – история сохранения и преумножения индийского наследия в России и 80-летие победы в Великой Отечественной войне. Он продлится по 17 августа. На фестивале гостей ждут палатки с продукцией индийских производителей, одеждой и украшениями. Есть и зоны с едой, где можно попробовать традиционную индийскую кухню и принять участие в кулинарных мастер-классах. На территории парка организованы несколько сцен, а также зон для йоги и медитации. Помимо участия в практиках, можно послушать лекции и семинары по теме от профессиональных педагогов, узнать о многообразии индийской культуры. Гостей ждет и большая зона мехенди, где можно расписать тело хной, а также сделать расклад на картах "таро" и получить ответы на волнующие вопросы о будущем. Всего же, по заявлению организаторов, фестиваль развернулся на более чем 25 площадках. Помимо прочего, запланированы ежедневные кинопоказы признанных шедевров и новинок Болливуда, проведение шахматного чемпионата среди детей и взрослых, танцевальные и вокальные номера. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером фестиваля.
https://ria.ru/20250814/posol-2035353442.html
https://ria.ru/20250814/moskva-2035293931.html
https://ria.ru/20250814/indiya--2035371875.html
россия
индия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0e/2035370513_122:0:2853:2048_1920x0_80_0_0_af0d9a9b0c3defc3284c0c4f2cbd21a9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, индия, москва
Посол Индии рассказал о ключевых аспектах отношений Москвы и Нью-Дели
Кумар назвал культурные связи одним из ключевых видов отношений России и Индии
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Ключевым аспектом двусторонних отношений между РФ и Индией являются не только экономические и торговые связи, но культурные, а также взаимоотношения между людьми, заявил посол Индии в РФ Винай Кумар.
"Один из важных аспектов наших двусторонних отношений заключается не только в торговле, коммерции ... атомной энергетике и обороне, но и в связях между людьми, взаимных чувств и развитии взаимопонимания. Для достижения этих целей фестиваль будет играть очень важную роль", - сказал дипломат.
Он отметил, что главной целью проведения индийских фестивалей в России
, в том числе фестиваля "День Индии" в Москве
, является укрепление культурных взаимоотношений между странами.
Посол добавил, что фестиваль поможет прикоснуться к индийским традициям, танцам, еде, музыке, чтобы гости вдохновились атмосферой и посетили Индию
.
Десятый фестиваль "День Индии" стартовал в Москве в четверг на территории южного ландшафтного парка "Остров мечты". Фестиваль приурочен к 79-й годовщине независимости Индии, а также к 78-летию установления дипломатических отношений с Россией. Ключевая тема фестиваля этого года – история сохранения и преумножения индийского наследия в России и 80-летие победы в Великой Отечественной войне. Он продлится по 17 августа.
На фестивале гостей ждут палатки с продукцией индийских производителей, одеждой и украшениями. Есть и зоны с едой, где можно попробовать традиционную индийскую кухню и принять участие в кулинарных мастер-классах.
На территории парка организованы несколько сцен, а также зон для йоги и медитации. Помимо участия в практиках, можно послушать лекции и семинары по теме от профессиональных педагогов, узнать о многообразии индийской культуры. Гостей ждет и большая зона мехенди, где можно расписать тело хной, а также сделать расклад на картах "таро" и получить ответы на волнующие вопросы о будущем.
Всего же, по заявлению организаторов, фестиваль развернулся на более чем 25 площадках. Помимо прочего, запланированы ежедневные кинопоказы признанных шедевров и новинок Болливуда, проведение шахматного чемпионата среди детей и взрослых, танцевальные и вокальные номера.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером фестиваля.