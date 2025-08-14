https://ria.ru/20250814/posol-2035393251.html

Посол Индии рассказал о ключевых аспектах отношений Москвы и Нью-Дели

Посол Индии рассказал о ключевых аспектах отношений Москвы и Нью-Дели - РИА Новости, 14.08.2025

Посол Индии рассказал о ключевых аспектах отношений Москвы и Нью-Дели

Ключевым аспектом двусторонних отношений между РФ и Индией являются не только экономические и торговые связи, но культурные, а также взаимоотношения между... РИА Новости, 14.08.2025

2025-08-14T20:44:00+03:00

2025-08-14T20:44:00+03:00

2025-08-14T20:44:00+03:00

россия

индия

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0e/2035370513_0:24:2868:1637_1920x0_80_0_0_ffc3e1cd0ecaef6b97e2adee33d9db59.jpg

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Ключевым аспектом двусторонних отношений между РФ и Индией являются не только экономические и торговые связи, но культурные, а также взаимоотношения между людьми, заявил посол Индии в РФ Винай Кумар. "Один из важных аспектов наших двусторонних отношений заключается не только в торговле, коммерции ... атомной энергетике и обороне, но и в связях между людьми, взаимных чувств и развитии взаимопонимания. Для достижения этих целей фестиваль будет играть очень важную роль", - сказал дипломат. Он отметил, что главной целью проведения индийских фестивалей в России, в том числе фестиваля "День Индии" в Москве, является укрепление культурных взаимоотношений между странами. Посол добавил, что фестиваль поможет прикоснуться к индийским традициям, танцам, еде, музыке, чтобы гости вдохновились атмосферой и посетили Индию. Десятый фестиваль "День Индии" стартовал в Москве в четверг на территории южного ландшафтного парка "Остров мечты". Фестиваль приурочен к 79-й годовщине независимости Индии, а также к 78-летию установления дипломатических отношений с Россией. Ключевая тема фестиваля этого года – история сохранения и преумножения индийского наследия в России и 80-летие победы в Великой Отечественной войне. Он продлится по 17 августа. На фестивале гостей ждут палатки с продукцией индийских производителей, одеждой и украшениями. Есть и зоны с едой, где можно попробовать традиционную индийскую кухню и принять участие в кулинарных мастер-классах. На территории парка организованы несколько сцен, а также зон для йоги и медитации. Помимо участия в практиках, можно послушать лекции и семинары по теме от профессиональных педагогов, узнать о многообразии индийской культуры. Гостей ждет и большая зона мехенди, где можно расписать тело хной, а также сделать расклад на картах "таро" и получить ответы на волнующие вопросы о будущем. Всего же, по заявлению организаторов, фестиваль развернулся на более чем 25 площадках. Помимо прочего, запланированы ежедневные кинопоказы признанных шедевров и новинок Болливуда, проведение шахматного чемпионата среди детей и взрослых, танцевальные и вокальные номера. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером фестиваля.

https://ria.ru/20250814/posol-2035353442.html

https://ria.ru/20250814/moskva-2035293931.html

https://ria.ru/20250814/indiya--2035371875.html

россия

индия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, индия, москва