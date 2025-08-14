Рейтинг@Mail.ru
Посол Индии рассказал о ключевых аспектах отношений Москвы и Нью-Дели
20:44 14.08.2025
Посол Индии рассказал о ключевых аспектах отношений Москвы и Нью-Дели
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Ключевым аспектом двусторонних отношений между РФ и Индией являются не только экономические и торговые связи, но культурные, а также взаимоотношения между людьми, заявил посол Индии в РФ Винай Кумар. "Один из важных аспектов наших двусторонних отношений заключается не только в торговле, коммерции ... атомной энергетике и обороне, но и в связях между людьми, взаимных чувств и развитии взаимопонимания. Для достижения этих целей фестиваль будет играть очень важную роль", - сказал дипломат. Он отметил, что главной целью проведения индийских фестивалей в России, в том числе фестиваля "День Индии" в Москве, является укрепление культурных взаимоотношений между странами. Посол добавил, что фестиваль поможет прикоснуться к индийским традициям, танцам, еде, музыке, чтобы гости вдохновились атмосферой и посетили Индию. Десятый фестиваль "День Индии" стартовал в Москве в четверг на территории южного ландшафтного парка "Остров мечты". Фестиваль приурочен к 79-й годовщине независимости Индии, а также к 78-летию установления дипломатических отношений с Россией. Ключевая тема фестиваля этого года – история сохранения и преумножения индийского наследия в России и 80-летие победы в Великой Отечественной войне. Он продлится по 17 августа. На фестивале гостей ждут палатки с продукцией индийских производителей, одеждой и украшениями. Есть и зоны с едой, где можно попробовать традиционную индийскую кухню и принять участие в кулинарных мастер-классах. На территории парка организованы несколько сцен, а также зон для йоги и медитации. Помимо участия в практиках, можно послушать лекции и семинары по теме от профессиональных педагогов, узнать о многообразии индийской культуры. Гостей ждет и большая зона мехенди, где можно расписать тело хной, а также сделать расклад на картах "таро" и получить ответы на волнующие вопросы о будущем. Всего же, по заявлению организаторов, фестиваль развернулся на более чем 25 площадках. Помимо прочего, запланированы ежедневные кинопоказы признанных шедевров и новинок Болливуда, проведение шахматного чемпионата среди детей и взрослых, танцевальные и вокальные номера. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером фестиваля.
россия, индия, москва
Россия, Индия, Москва
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Ключевым аспектом двусторонних отношений между РФ и Индией являются не только экономические и торговые связи, но культурные, а также взаимоотношения между людьми, заявил посол Индии в РФ Винай Кумар.
"Один из важных аспектов наших двусторонних отношений заключается не только в торговле, коммерции ... атомной энергетике и обороне, но и в связях между людьми, взаимных чувств и развитии взаимопонимания. Для достижения этих целей фестиваль будет играть очень важную роль", - сказал дипломат.
Он отметил, что главной целью проведения индийских фестивалей в России, в том числе фестиваля "День Индии" в Москве, является укрепление культурных взаимоотношений между странами.
Посол добавил, что фестиваль поможет прикоснуться к индийским традициям, танцам, еде, музыке, чтобы гости вдохновились атмосферой и посетили Индию.
Десятый фестиваль "День Индии" стартовал в Москве в четверг на территории южного ландшафтного парка "Остров мечты". Фестиваль приурочен к 79-й годовщине независимости Индии, а также к 78-летию установления дипломатических отношений с Россией. Ключевая тема фестиваля этого года – история сохранения и преумножения индийского наследия в России и 80-летие победы в Великой Отечественной войне. Он продлится по 17 августа.
На фестивале гостей ждут палатки с продукцией индийских производителей, одеждой и украшениями. Есть и зоны с едой, где можно попробовать традиционную индийскую кухню и принять участие в кулинарных мастер-классах.
На территории парка организованы несколько сцен, а также зон для йоги и медитации. Помимо участия в практиках, можно послушать лекции и семинары по теме от профессиональных педагогов, узнать о многообразии индийской культуры. Гостей ждет и большая зона мехенди, где можно расписать тело хной, а также сделать расклад на картах "таро" и получить ответы на волнующие вопросы о будущем.
Всего же, по заявлению организаторов, фестиваль развернулся на более чем 25 площадках. Помимо прочего, запланированы ежедневные кинопоказы признанных шедевров и новинок Болливуда, проведение шахматного чемпионата среди детей и взрослых, танцевальные и вокальные номера.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером фестиваля.
