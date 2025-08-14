https://ria.ru/20250814/posol-2035378738.html

Диалог по нормализации отношений с США не прерван, заявил посол России

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Диалог о нормализации отношений между Россией и США, устранении "раздражителей" не прерывался, есть надежда на достижение определенных результатов, рассказал посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев. "(Контакты по вопросу - ред.) не прерывались, они продолжаются. Надеемся достичь определенных результатов в соответствии с указаниями президентов", - сказал он "Первому каналу", комментируя соответствующий вопрос. Новый раунд консультаций России и США по "раздражителям" может пройти до конца лета, Москве не хотелось бы, чтобы пауза между раундами затягивалась, заявил ранее РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков. США и Россия в Стамбуле в апреле завершили второй раунд переговоров о взаимном восстановлении полноценной работы дипломатических представительств. В МИД РФ по итогам консультаций отметили, что делегации обменялись нотами, закрепляющими достигнутую договоренность о взаимных обязательствах содействовать бесперебойному банковскому и финансовому обслуживанию российских и американских дипмиссий, а также проведению взносов России в бюджеты ООН и других международных организаций.

