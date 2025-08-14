Рейтинг@Mail.ru
Диалог по нормализации отношений с США не прерван, заявил посол России - РИА Новости, 14.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:52 14.08.2025
https://ria.ru/20250814/posol-2035378738.html
Диалог по нормализации отношений с США не прерван, заявил посол России
Диалог по нормализации отношений с США не прерван, заявил посол России - РИА Новости, 14.08.2025
Диалог по нормализации отношений с США не прерван, заявил посол России
Диалог о нормализации отношений между Россией и США, устранении "раздражителей" не прерывался, есть надежда на достижение определенных результатов, рассказал... РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T18:52:00+03:00
2025-08-14T18:52:00+03:00
в мире
россия
сша
вашингтон (штат)
александр дарчиев
сергей рябков
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/19/1985616883_0:121:2938:1774_1920x0_80_0_0_35508ef9303c2be1b8160746561e8874.jpg
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Диалог о нормализации отношений между Россией и США, устранении "раздражителей" не прерывался, есть надежда на достижение определенных результатов, рассказал посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев. "(Контакты по вопросу - ред.) не прерывались, они продолжаются. Надеемся достичь определенных результатов в соответствии с указаниями президентов", - сказал он "Первому каналу", комментируя соответствующий вопрос. Новый раунд консультаций России и США по "раздражителям" может пройти до конца лета, Москве не хотелось бы, чтобы пауза между раундами затягивалась, заявил ранее РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков. США и Россия в Стамбуле в апреле завершили второй раунд переговоров о взаимном восстановлении полноценной работы дипломатических представительств. В МИД РФ по итогам консультаций отметили, что делегации обменялись нотами, закрепляющими достигнутую договоренность о взаимных обязательствах содействовать бесперебойному банковскому и финансовому обслуживанию российских и американских дипмиссий, а также проведению взносов России в бюджеты ООН и других международных организаций.
https://ria.ru/20250813/poslanie-2034943569.html
россия
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/19/1985616883_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e1c90418ef1041c0146654bc6baa3b4e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, вашингтон (штат), александр дарчиев, сергей рябков, оон
В мире, Россия, США, Вашингтон (штат), Александр Дарчиев, Сергей Рябков, ООН
Диалог по нормализации отношений с США не прерван, заявил посол России

Посол Дарчиев: диалог о нормализации отношений России и США не прерывался

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкАлександр Дарчиев
Александр Дарчиев - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Александр Дарчиев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Диалог о нормализации отношений между Россией и США, устранении "раздражителей" не прерывался, есть надежда на достижение определенных результатов, рассказал посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев.
"(Контакты по вопросу - ред.) не прерывались, они продолжаются. Надеемся достичь определенных результатов в соответствии с указаниями президентов", - сказал он "Первому каналу", комментируя соответствующий вопрос.
Новый раунд консультаций России и США по "раздражителям" может пройти до конца лета, Москве не хотелось бы, чтобы пауза между раундами затягивалась, заявил ранее РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
США и Россия в Стамбуле в апреле завершили второй раунд переговоров о взаимном восстановлении полноценной работы дипломатических представительств. В МИД РФ по итогам консультаций отметили, что делегации обменялись нотами, закрепляющими достигнутую договоренность о взаимных обязательствах содействовать бесперебойному банковскому и финансовому обслуживанию российских и американских дипмиссий, а также проведению взносов России в бюджеты ООН и других международных организаций.
Флаги США на фоне Капитолия - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
СМИ рассказали, какое послание США отправили России на этой неделе
13 августа, 10:16
 
В миреРоссияСШАВашингтон (штат)Александр ДарчиевСергей РябковООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала