Ученые назвали угрозу №1 для планеты

Ученые назвали угрозу №1 для планеты - РИА Новости, 14.08.2025

Ученые назвали угрозу №1 для планеты

Что-то происходит в недрах планеты. Наш невидимый щит от космической радиации — магнитное поле Земли — слабеет с каждым годом. Северный полюс сорвался с места и РИА Новости, 14.08.2025

2025-08-14T19:32:00+03:00

2025-08-14T19:32:00+03:00

2025-08-14T19:32:00+03:00

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Что-то происходит в недрах планеты. Наш невидимый щит от космической радиации — магнитное поле Земли — слабеет с каждым годом. Северный полюс сорвался с места и несется к Сибири со скоростью, пугающей ученых. Спутники выходят из строя, навигация превращается в лотерею. Что это — начало глобальной катастрофы? И какую правду о реальных рисках скрывают в "закрытых докладах" для мировых лидеров?Спринт Северного полюсаИстория началась в конце девяностых, когда геофизики заметили странность — Северный магнитный полюс вдруг резко ускорился. Веками он степенно дрейфовал по канадской Арктике со скоростью 10-15 километров в год, как положено приличному полюсу. Но к концу XX века разогнался до 55-60 километров в год.Сегодня он покинул Канаду и стремительно движется через Северный Ледовитый океан к российскому Таймыру. За последние 25 лет полюс преодолел расстояние, которое раньше проходил за столетие. Скорость немного замедлилась до 40-50 километров в год, но направление остается неизменным — прямо к нам.Одновременно происходит еще более тревожный процесс — общее ослабление магнитного поля планеты. За последние двести лет его напряженность упала почти на 10%. Европейские спутники Swarm фиксируют, что ослабление идет неравномерно, создавая опасные "дыры" в нашей защите.Битва титанов в недрах планетыПричина аномалии кроется в глубинах Земли, где бушуют силы, способные перекроить географию планеты. На границе жидкого внешнего ядра и мантии, на глубине почти трех тысяч километров, идет настоящая битва гигантских магнитных потоков.Ученые из Университета Лидса обнаружили, что движение полюса вызвано "борьбой" двух колоссальных магнитных образований. Одно находится под канадской Арктикой, другое — под Сибирью. Веками они находились в равновесии, но сейчас сибирский "магнит" одерживает верх, буквально вырывая полюс из-под Канады и перетягивая его на свою сторону.Этот процесс может быть началом чего-то грандиозного и пугающего — полной инверсии магнитных полюсов. Когда Северный и Южный полюса меняются местами. Последний раз это происходило 780 тысяч лет назад. По геологическим меркам мы живем в "просроченное" время.Южно-Атлантическая дыра в щитеПока Северный полюс "убегает" в Сибирь, в Южном полушарии образовалась гигантская брешь в нашей защите. Южно-Атлантическая аномалия — область критически ослабленного магнитного поля между Южной Америкой и Африкой — растет и углубляется.Это космическая "дыра", через которую опасное излучение проникает к поверхности Земли. Спутники и Международная космическая станция, пролетая над этой зоной, испытывают серьезные сбои. Их приходится временно отключать или переводить в спящий режим, чтобы электроника не вышла из строя.Хуже того — аномалия начала расщепляться на две части. Один "провал" углубляется над Южной Америкой, другой формируется над юго-западом Африки. Наш планетарный щит трещит по швам.Русская рулетка для навигаторовПервые жертвы магнитного хаоса — системы навигации. Всемирная магнитная модель, на которой основана вся мировая навигация от смартфонов до авиации, стала устаревать катастрофически быстро. В 2019 году ученые впервые в истории были вынуждены обновить ее экстренно — на год раньше срока.Особенно страдают высокие широты. В Арктике, где расположен наш стратегический Северный морской путь, компас уже почти бесполезен. Ошибки навигации для ледоколов и газовозов могут стать смертельными. Любой серьезный сбой ГЛОНАСС или GPS в ледовых условиях СМП — это потенциальная катастрофа.Россия, как главный игрок в Арктике, оказывается в парадоксальной ситуации. Мы главные бенефициары потепления, открывающего СМП, но одновременно — главные жертвы магнитных аномалий в этом регионе.Эхо прошлых переворотовМагнитные аномалии случались и раньше. Ученые, анализируя древнюю керамику и застывшую лаву, восстановили картину катаклизма 41 тысячу лет назад. Событие Лашамп — когда магнитное поле почти исчезло, а полюса "гуляли" по всей планете.Наши предки видели полярные сияния по всему небу вплоть до экватора. Некоторые исследователи связывают с этим событием даже вымирание неандертальцев — резкое увеличение космической радиации могло стать для них последней каплей.В древних китайских хрониках есть упоминания о временах, когда "игла колесницы, указывающей на юг, начинала смотреть на восток". Наши предки не понимали физику процесса, но точно знали — иногда мир сходит с ума.Стоимость космической беззащитностиСовременная цивилизация гораздо уязвимее древних охотников-собирателей. Мощная геомагнитная буря, подобная "Событию Кэррингтона" 1859 года, сегодня обойдется человечеству в астрономическую сумму.Страховой гигант Lloyd's of London оценивает ущерб только для экономики США в 0,6-2,6 триллиона долларов. Это массовый выход из строя электросетей, который парализует всё — от водоснабжения и больниц до банковских систем и интернета. Восстановление может занять годы.Для России с ее гигантскими расстояниями и протяженными ЛЭП сценарий особенно опасен. Остановка нефте- и газопроводов даже на несколько дней — это не только экономические потери, но и риск техногенных катастроф. Изношенная советская инфраструктура может оказаться особенно уязвимой.Россия в эпицентре магнитной буриДля России дрейф полюса имеет особое значение. Северный магнитный полюс несется именно к нашей территории — к полуострову Таймыр. Это означает, что эпицентр магнитных аномалий смещается на российскую землю.Над Сибирью теперь будут наблюдаться самые яркие полярные сияния, но здесь же будут самые сильные сбои связи и навигации. Россия превращается из "периферии" магнитного мира в его центр со всеми рисками и уникальными возможностями для исследований.Российские ученые из ИЗМИРАН ведут постоянный мониторинг поля, а Роскосмос планирует запуск спутников "Ионозонд" для изучения космической погоды. Наше географическое положение позволяет вести наблюдения, недоступные другим странам.Гонка со временем: успеет ли человечество?Пока политики получают секретные доклады о рисках, инженеры ищут выход. Разрабатываются новые поколения трансформаторов, устойчивых к геомагнитным ударам. Улучшаются системы прогнозирования — спутники NOAA и будущая миссия Vigil должны предупреждать о солнечных вспышках за часы или дни.Создаются более стойкие компоненты для спутников и программное обеспечение, способное быстро восстанавливаться после сбоев. Это глобальная гонка со временем — успеет ли человечество укрепить свой технологический дом до космического шторма.Магнитное поле слабеет, полюса мигрируют, а наша зависимость от электроники растет с каждым днем. Вопрос не в том, ударит ли шторм. Вопрос в том, выдержит ли наш хрупкий цифровой мир удар настоящей, первобытной силы космоса.

2025

