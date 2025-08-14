Ученые назвали угрозу №1 для планеты
© Depositphotos.com / FurianМагнитный северный полюс
© Depositphotos.com / Furian
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Что-то происходит в недрах планеты. Наш невидимый щит от космической радиации — магнитное поле Земли — слабеет с каждым годом. Северный полюс сорвался с места и несется к Сибири со скоростью, пугающей ученых. Спутники выходят из строя, навигация превращается в лотерею. Что это — начало глобальной катастрофы? И какую правду о реальных рисках скрывают в "закрытых докладах" для мировых лидеров?
Спринт Северного полюса
История началась в конце девяностых, когда геофизики заметили странность — Северный магнитный полюс вдруг резко ускорился. Веками он степенно дрейфовал по канадской Арктике со скоростью 10-15 километров в год, как положено приличному полюсу. Но к концу XX века разогнался до 55-60 километров в год.
Сегодня он покинул Канаду и стремительно движется через Северный Ледовитый океан к российскому Таймыру. За последние 25 лет полюс преодолел расстояние, которое раньше проходил за столетие. Скорость немного замедлилась до 40-50 километров в год, но направление остается неизменным — прямо к нам.
© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкКоманда изучает лед на пригодность к старту. Путешественник Федор Конюхов и пилот Игорь Потапкин совершили первый в мире успешный перелет в условиях высокоширотной Арктики на двухместном паралете (мотопараплане) от 86 градуса северной широты до точки географического Северного полюса 7-8 июля 2024 года
Команда изучает лед на пригодность к старту. Путешественник Федор Конюхов и пилот Игорь Потапкин совершили первый в мире успешный перелет в условиях высокоширотной Арктики на двухместном паралете (мотопараплане) от 86 градуса северной широты до точки географического Северного полюса 7-8 июля 2024 года
Одновременно происходит еще более тревожный процесс — общее ослабление магнитного поля планеты. За последние двести лет его напряженность упала почти на 10%. Европейские спутники Swarm фиксируют, что ослабление идет неравномерно, создавая опасные "дыры" в нашей защите.
Битва титанов в недрах планеты
Причина аномалии кроется в глубинах Земли, где бушуют силы, способные перекроить географию планеты. На границе жидкого внешнего ядра и мантии, на глубине почти трех тысяч километров, идет настоящая битва гигантских магнитных потоков.
Ученые из Университета Лидса обнаружили, что движение полюса вызвано "борьбой" двух колоссальных магнитных образований. Одно находится под канадской Арктикой, другое — под Сибирью. Веками они находились в равновесии, но сейчас сибирский "магнит" одерживает верх, буквально вырывая полюс из-под Канады и перетягивая его на свою сторону.
Этот процесс может быть началом чего-то грандиозного и пугающего — полной инверсии магнитных полюсов. Когда Северный и Южный полюса меняются местами. Последний раз это происходило 780 тысяч лет назад. По геологическим меркам мы живем в "просроченное" время.
Южно-Атлантическая дыра в щите
Пока Северный полюс "убегает" в Сибирь, в Южном полушарии образовалась гигантская брешь в нашей защите. Южно-Атлантическая аномалия — область критически ослабленного магнитного поля между Южной Америкой и Африкой — растет и углубляется.
Это космическая "дыра", через которую опасное излучение проникает к поверхности Земли. Спутники и Международная космическая станция, пролетая над этой зоной, испытывают серьезные сбои. Их приходится временно отключать или переводить в спящий режим, чтобы электроника не вышла из строя.
© ESA/AOES MedialabГеомагнитное поле
© ESA/AOES Medialab
Геомагнитное поле
Хуже того — аномалия начала расщепляться на две части. Один "провал" углубляется над Южной Америкой, другой формируется над юго-западом Африки. Наш планетарный щит трещит по швам.
Русская рулетка для навигаторов
Первые жертвы магнитного хаоса — системы навигации. Всемирная магнитная модель, на которой основана вся мировая навигация от смартфонов до авиации, стала устаревать катастрофически быстро. В 2019 году ученые впервые в истории были вынуждены обновить ее экстренно — на год раньше срока.
Особенно страдают высокие широты. В Арктике, где расположен наш стратегический Северный морской путь, компас уже почти бесполезен. Ошибки навигации для ледоколов и газовозов могут стать смертельными. Любой серьезный сбой ГЛОНАСС или GPS в ледовых условиях СМП — это потенциальная катастрофа.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтенд российской государственной системы экстренного реагирования при авариях "Эра-Глонасс"
Стенд российской государственной системы экстренного реагирования при авариях "Эра-Глонасс"
Россия, как главный игрок в Арктике, оказывается в парадоксальной ситуации. Мы главные бенефициары потепления, открывающего СМП, но одновременно — главные жертвы магнитных аномалий в этом регионе.
Эхо прошлых переворотов
Магнитные аномалии случались и раньше. Ученые, анализируя древнюю керамику и застывшую лаву, восстановили картину катаклизма 41 тысячу лет назад. Событие Лашамп — когда магнитное поле почти исчезло, а полюса "гуляли" по всей планете.
Наши предки видели полярные сияния по всему небу вплоть до экватора. Некоторые исследователи связывают с этим событием даже вымирание неандертальцев — резкое увеличение космической радиации могло стать для них последней каплей.
Извержение вулкана Ключевской на Камчатке
В древних китайских хрониках есть упоминания о временах, когда "игла колесницы, указывающей на юг, начинала смотреть на восток". Наши предки не понимали физику процесса, но точно знали — иногда мир сходит с ума.
Стоимость космической беззащитности
Современная цивилизация гораздо уязвимее древних охотников-собирателей. Мощная геомагнитная буря, подобная "Событию Кэррингтона" 1859 года, сегодня обойдется человечеству в астрономическую сумму.
Страховой гигант Lloyd's of London оценивает ущерб только для экономики США в 0,6-2,6 триллиона долларов. Это массовый выход из строя электросетей, который парализует всё — от водоснабжения и больниц до банковских систем и интернета. Восстановление может занять годы.
© Космическая погода — XRAS.RU/TelegramВыброс протуберанца исполинского размера на обращенной к Земле стороне Солнца
Выброс протуберанца исполинского размера на обращенной к Земле стороне Солнца
Для России с ее гигантскими расстояниями и протяженными ЛЭП сценарий особенно опасен. Остановка нефте- и газопроводов даже на несколько дней — это не только экономические потери, но и риск техногенных катастроф. Изношенная советская инфраструктура может оказаться особенно уязвимой.
Россия в эпицентре магнитной бури
Для России дрейф полюса имеет особое значение. Северный магнитный полюс несется именно к нашей территории — к полуострову Таймыр. Это означает, что эпицентр магнитных аномалий смещается на российскую землю.
Над Сибирью теперь будут наблюдаться самые яркие полярные сияния, но здесь же будут самые сильные сбои связи и навигации. Россия превращается из "периферии" магнитного мира в его центр со всеми рисками и уникальными возможностями для исследований.
© РИА Новости / Юлий Ахромеев | Перейти в медиабанкСеверное сияние на берегу Баренцева моря в районе поселка Териберка
Северное сияние на берегу Баренцева моря в районе поселка Териберка
Российские ученые из ИЗМИРАН ведут постоянный мониторинг поля, а Роскосмос планирует запуск спутников "Ионозонд" для изучения космической погоды. Наше географическое положение позволяет вести наблюдения, недоступные другим странам.
Гонка со временем: успеет ли человечество?
Пока политики получают секретные доклады о рисках, инженеры ищут выход. Разрабатываются новые поколения трансформаторов, устойчивых к геомагнитным ударам. Улучшаются системы прогнозирования — спутники NOAA и будущая миссия Vigil должны предупреждать о солнечных вспышках за часы или дни.
Создаются более стойкие компоненты для спутников и программное обеспечение, способное быстро восстанавливаться после сбоев. Это глобальная гонка со временем — успеет ли человечество укрепить свой технологический дом до космического шторма.
Магнитное поле слабеет, полюса мигрируют, а наша зависимость от электроники растет с каждым днем. Вопрос не в том, ударит ли шторм. Вопрос в том, выдержит ли наш хрупкий цифровой мир удар настоящей, первобытной силы космоса.