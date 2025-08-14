Рейтинг@Mail.ru
Молдавская полиция остановила протестующих у СИЗО, где содержат Гуцул
14.08.2025
11:43 14.08.2025
Молдавская полиция остановила протестующих у СИЗО, где содержат Гуцул
КИШИНЕВ, 14 авг - РИА Новости. Полиция Кишинева остановила в четверг колонну протестующих, направлявшихся к зданию СИЗО №13, где содержатся глава Гагаузии Евгения Гуцул и активистка блока "Победа" Светлана Попан, передает корреспондент РИА Новости. Полиция выставила заградительные посты на основных подходах к зданию СИЗО. Депутат от блока "Победа" Вадим Фотеску попытался объяснить полицейским, что разрешение на акцию протеста дала мэрия Кишинева. "Мы мирно шли выразить солидарность с политическими заключенными. У нас есть разрешение мэрии на протест в этом месте. Если что-то изменилось, просим нас поставить в известность", - заявил Фотеску офицеру полиции. Среди участников протестной акции оказались и другие депутаты парламента, а также представители общественных организаций. Суд в Кишиневе 5 августа приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор". Гуцул назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и заявила, что будет бороться за свое имя и правду. Она обвинила президента Молдавии Майю Санду в использовании репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Активистка блока "Победа" Светлана Попан была осуждена по этому же делу на 6 лет. Защита главы автономии намерена обжаловать решение суда в Апелляционной палате Кишинева в течение 15 дней. Сторонники Гуцул объявили ежедневные акции в ее поддержку. Оппозиция обвиняет правящую партию "Действие и солидарность" (ПДС) в политических преследованиях в преддверии парламентских выборов. Народное собрание Гагаузии не признало приговор Гуцул и выступило с резолюцией в ее защиту. Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Обстановка у здания СИЗО, где содержатся глава Гагаузии и активистка блока "Победа"
Полиция Кишинева заблокировала доступ к территории вокруг СИЗО, где содержится глава Гагаузии Евгения Гуцул и активистка блока "Победа" Светлана Попан, передает корреспондент РИА Новости. Здесь сторонники Гуцул и этого блока планировали провести акцию в поддержку политиков. "Мне не разрешили пройти к месту содержания задержанных, хотя я являюсь депутатом парламента. Я планировала встретиться с начальником тюрьмы", - сообщила депутат от блока "Победа" Регина Апостолова. Несмотря на обстоятельства, сторонники Гуцул намерены продолжить протестную акцию.
КИШИНЕВ, 14 авг - РИА Новости. Полиция Кишинева остановила в четверг колонну протестующих, направлявшихся к зданию СИЗО №13, где содержатся глава Гагаузии Евгения Гуцул и активистка блока "Победа" Светлана Попан, передает корреспондент РИА Новости.
Полиция выставила заградительные посты на основных подходах к зданию СИЗО. Депутат от блока "Победа" Вадим Фотеску попытался объяснить полицейским, что разрешение на акцию протеста дала мэрия Кишинева.
"Мы мирно шли выразить солидарность с политическими заключенными. У нас есть разрешение мэрии на протест в этом месте. Если что-то изменилось, просим нас поставить в известность", - заявил Фотеску офицеру полиции.
Среди участников протестной акции оказались и другие депутаты парламента, а также представители общественных организаций.
Суд в Кишиневе 5 августа приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор". Гуцул назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и заявила, что будет бороться за свое имя и правду. Она обвинила президента Молдавии Майю Санду в использовании репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Активистка блока "Победа" Светлана Попан была осуждена по этому же делу на 6 лет. Защита главы автономии намерена обжаловать решение суда в Апелляционной палате Кишинева в течение 15 дней. Сторонники Гуцул объявили ежедневные акции в ее поддержку.
Оппозиция обвиняет правящую партию "Действие и солидарность" (ПДС) в политических преследованиях в преддверии парламентских выборов. Народное собрание Гагаузии не признало приговор Гуцул и выступило с резолюцией в ее защиту.
Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
