Немецкий политик прокомментировал наступление ВС России в Донбассе

Немецкий политик прокомментировал наступление ВС России в Донбассе - РИА Новости, 14.08.2025

Немецкий политик прокомментировал наступление ВС России в Донбассе

Наступление ВС РФ на Донбассе открыто показало, что российская армия сильнее в военном отношении, чем публично утверждали на Западе, хотя в частном порядке...

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Наступление ВС РФ на Донбассе открыто показало, что российская армия сильнее в военном отношении, чем публично утверждали на Западе, хотя в частном порядке немецкие военные признавали это и раньше, заявил в разговоре с РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер. "Они (Запад - ред.) видят, что Россия сильнее, чем публично считалось. И в немецких, и в прочих европейских СМИ все время говорили о том, что Россия опустошена, обессилена, сталкивается с большими трудностями в украинском конфликте. Теперь же новые военные инициативы показали реальную силу России", - сказал собеседник агентства. При этом Нимайер отметил, что многие офицеры армий стран НАТО уже давно понимали реальное положение дел. В частности, немецкие генералы предупреждали о невозможности военной победы над Россией. "Военные круги, когда они не обременены официальными должностями, могут высказывать свое мнение, и в частном порядке они все говорят, что победить Россию военным путем нельзя", - подчеркнул политик.

россия

донбасс

2025

в мире, россия, донбасс, нато