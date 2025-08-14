https://ria.ru/20250814/podkhod-2035326253.html
В Кремле оценили подход Трампа к решению сложных вопросов
В Кремле оценили подход Трампа к решению сложных вопросов - РИА Новости, 14.08.2025
В Кремле оценили подход Трампа к решению сложных вопросов
Президент США Дональд Трамп демонстрирует беспрецедентно необычный подход к решению самых сложных вопросов, что высоко оценивается Москвой и президентом РФ... РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T17:26:00+03:00
2025-08-14T17:26:00+03:00
2025-08-14T17:34:00+03:00
москва
дональд трамп
владимир путин
дмитрий песков
сша
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034621713_0:49:3072:1777_1920x0_80_0_0_47a03b9a2ac46e461d34d3e83e293239.jpg
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп демонстрирует беспрецедентно необычный подход к решению самых сложных вопросов, что высоко оценивается Москвой и президентом РФ Владимиром Путиным лично, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Находимся мы сейчас в беспрецедентной, необычной ситуации. И одновременно с этим и президент Трамп демонстрирует беспрецедентно необычный подход к решению самых сложных вопросов, что получает достаточно высокую оценку Москвы и президента Путина лично", - сказал Песков в интервью журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
https://ria.ru/20250814/tramp-2035327805.html
москва
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034621713_49:0:2780:2048_1920x0_80_0_0_03d2e456343aed2d9adf648219bfa013.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, дональд трамп, владимир путин, дмитрий песков, сша, россия
Москва, Дональд Трамп, Владимир Путин, Дмитрий Песков, США, Россия
В Кремле оценили подход Трампа к решению сложных вопросов
Песков: Путин высоко оценивает необычный подход Трампа к решению сложных проблем