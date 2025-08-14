Рейтинг@Mail.ru
В Кремле оценили подход Трампа к решению сложных вопросов
17:26 14.08.2025 (обновлено: 17:34 14.08.2025)
В Кремле оценили подход Трампа к решению сложных вопросов
В Кремле оценили подход Трампа к решению сложных вопросов
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп демонстрирует беспрецедентно необычный подход к решению самых сложных вопросов, что высоко оценивается Москвой и президентом РФ Владимиром Путиным лично, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Находимся мы сейчас в беспрецедентной, необычной ситуации. И одновременно с этим и президент Трамп демонстрирует беспрецедентно необычный подход к решению самых сложных вопросов, что получает достаточно высокую оценку Москвы и президента Путина лично", - сказал Песков в интервью журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
москва, дональд трамп, владимир путин, дмитрий песков, сша, россия
Москва, Дональд Трамп, Владимир Путин, Дмитрий Песков, США, Россия
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп демонстрирует беспрецедентно необычный подход к решению самых сложных вопросов, что высоко оценивается Москвой и президентом РФ Владимиром Путиным лично, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Находимся мы сейчас в беспрецедентной, необычной ситуации. И одновременно с этим и президент Трамп демонстрирует беспрецедентно необычный подход к решению самых сложных вопросов, что получает достаточно высокую оценку Москвы и президента Путина лично", - сказал Песков в интервью журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
Трамп хочет помочь решить кризис на Украине дипломатически, считает Песков
Москва Дональд Трамп Владимир Путин Дмитрий Песков США Россия
 
 
