В Кремле оценили подход Трампа к решению сложных вопросов

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп демонстрирует беспрецедентно необычный подход к решению самых сложных вопросов, что высоко оценивается Москвой и президентом РФ Владимиром Путиным лично, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Находимся мы сейчас в беспрецедентной, необычной ситуации. И одновременно с этим и президент Трамп демонстрирует беспрецедентно необычный подход к решению самых сложных вопросов, что получает достаточно высокую оценку Москвы и президента Путина лично", - сказал Песков в интервью журналисту "России 1" Павлу Зарубину.

